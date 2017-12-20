Кім Кардашян похизувалася пишним бюстом в новій фотосесії
22:06, 20 грудня 3488 Читать новость на русском
Американська світська левиця Кім Кардашян опублікувала пікантні знімки з нової фотосесії в Instagram Stories.
На чорно-білих фото Кім Кардашян позує в нічній сорочці, акцентуючи увагу на своє декольте.
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Кім Кардашян
Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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