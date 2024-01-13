"Кинджали" летять бозна-куди: у Повітряних силах натякнули, що в Росії проблеми з ракетами

Вранці 13 січня Росія атакувала Україну ракетами. Зокрема, запустили 6 "Кинджалів". Щоправда, "нє імеющіє аналогов" ракети стають дедалі гіршими й летять бозна-куди.

На проблеми агресора вже натякнули у Повітряних силах ЗСУ. Що варто знати з цього приводу, скільки "Кинджалів" Росія вже випустила по Україні, яку кількість збила ППО, а також про запаси окупантів розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Масована атака по Україні 13 січня: ворог атакував "Кинджалами", є пошкодження

Російські "Кинджали" стають дедалі гіршими

Російська атака 13 січня підтвердила, що в окупантів серйозні проблеми з "Кинджалами".

"Нє імєющіє аналогов" російські ракети стають дедалі гіршими й летять бозна-куди!

– констатували в Повітряних силах.

Водночас наголосили, це не означає, що "Кинджали" не становлять загрози, а скоріше навпаки. Захисники закликали бути пильними й не ігнорувати тривогу, з застосуванням "балістики".

В ефірі телемарафону речник Командування Повітряних сил розповів, чи були під час атаки фальш-цілі. Зауважив, що ворог всіляко намагається протидіяти, вплив є і в радіоелектронній боротьбі.

Половина ("Кинджалів" – 24 Канал) не досягли цілей, – це 100%. Тому не виключено, що були кілька таких цілей, де був ворожий вплив,

– зазначив речник.

Довідка. Путін неодноразово хвалився цими ракетами. Марив, що вони нібито "гіперзвукові".

"Авіаційно-ракетний комплекс "Кинджал" унікальний: йому аналогів у світі немає", – заявляв диктатор.

Скільки таких ракет ворог випустив цієї зими й загалом з 24 лютого 2022

За підрахунками з повідомлень Повітряних сил, упродовж грудня 2023-го та до 13 січня 2024 року росіяни атакували Україну 28 "Кинджалами". Зокрема:

13 січня – 6 ракет;

8 січня – 4;

2 січня – 10,

29 грудня – 5;

14 грудня – 3.

Скільки "Кинджалів" вже збили українські захисники

7 січня Ігнат повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни випустили по Україні

Головна перевага "Кинджалів" – їхня швидкість. Як наслідок, ракету надзвичайно важко перехопити, перед вибухом вона здатна пробивати будь-яку броню.

Особливості ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Втім, наші військові вже неодноразово довели, що знешкодити цю ракету можна. Так, 6 травня 2023 Україна збила перший "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot, який партнери передали навесні минулого року.

31 грудня Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські захисники вже знищили 15 аеробалістичних Х-47М2 "Кинджал".

Однак, ще 10 з 10 "Кинджалів" наші Герої збили 2 січня. Тож загалом уже 25.

25 знищено, починаючи з 4 травня. Саме тоді, з весни минулого року, ми отримали Patriot і отримали можливість знищувати аеробалістичні ракети,

– підкреслив Юрій Ігнат 7 січня.

Який запас в агресора, і як зашвидко може його поповнювати

У серпні 2023 року представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, скільки "Кинджалів" залишилося на озброєнні ворога. Генерал-майор зазначив, що в росіян може бути ще близько 75 таких ракет.

У березні Експерт Defence Express Іван Киричевський розповідав, що окупанти можуть виготовляти на місяць 1 – 2 "Кинджали".

Згодом, вже у червні, речник Командування Повітряних сил розповідав, що після невеликої паузи Росія наростила виробництво "Кинджалів" та "Калібрів".

Вочевидь, Росія знайшла можливість обходити санкції за рахунок окремих країн, які співпрацюють з нею, і отримує технологічні речі, які сама виготовляти не може: плати, чипи, напівпровідники. Це те, без чого ракета не полетить,

– підкреслив Ігнат.

Важливо! У жовтні 2023 року в The Insider опублікували розслідування, що підрядники російських підприємств-виробників "Кинджалів" досі уникають європейських санкцій. Це дозволяє агресору імпортувати деталі та обладнання з різних країн Євросоюзу.