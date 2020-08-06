У Києві на території Гідропарку відбулась сутичка між відвідувачем та охоронцем, яка завершилась стріляниною. Стрільця, після недовгих пошуків, затримали.

У Гідропарку сталась сутичка між відвідувачем та охоронцем

Інцидент стався між охоронцем одного з розважальних закладів та відвідувачем. Про це інформує пресслужба Нацполіції Києва.

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Чоловік начебто скоїв крадіжку, через це між ним та охоронцем й спалахнула суперечка. Під час розбірок, які продовжились на вулиці, підозрюваний витягнув пістолет та вистрелив у опонента.

Підозрюваний утік з місця злочину

Після цього чоловік сів у автомобіль та покинув місце злочину. Охоронця доправили до лікарні, де прооперували. Як інформують медики, його життю нічого не загрожує.

Тим часом, його кривдника розшукали правоохоронці.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження автомобіля і затримали правопорушника. Ним виявився 36-річний громадянин іншої держави,

– повідомили у пресслужбі поліції.

Чоловіка затримали. Суд обрав йому запобіжний захід – два місяці тримання під вартою без права внесення застави. За стрілянину нападнику загрожує до 7 років позбавлення волі.



Чоловіка заарештували на два місяці / Фото пресслужби Нацполіції