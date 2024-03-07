У низці областей оголосили повітряну тривогу: з чим це пов'язано
7 березня 2024, 14:40Читать новость на русском
Стало відомо про чергову загрозу обстрілів для кількох регіонів. У Повітряних силах пояснили, у чому полягає небезпека.
Російські загарбники знову атакують Україну. У кількох регіонах пролунала сирена.
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Окупанти запустили ракети "земля – земля"
Близько о пів на другу дня для північних та східних областей нашої держави Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.
Йдеться про ризик застосування ворогом балістичного озброєння.
О 14:41 у Сумах було чути звук вибуху. Моніторингові канали пишуть про обстріл з установок С-300.
Який вигляд має карта тривог станом на 14:50 / Фото соцмережі
О 15:03 тривога поширилася й на Запорізьку область.Зверніть увагу! Сьогодні зранку, 7 березня, ворог запустив по Одеській області ракету Х-31П. На щастя, окупантам не вдалося досягти своєї мети. Ракета їхня "зд*хл*" ще на підльоті до узбережжя. Минулося без руйнувань і потерпілих.
Ворог вдарив по Одесі під час візиту Зеленського
- Вчора, 6 березня, до Одеси прибув президент Зеленський разом із грецькою делегацією на чолі з Кіріакосом Міцотакісом.
- Глава держави саме показував прем'єру Греції порт, зруйнований російською атакою, та розповідав, що робиться для його відновлення, коли у місті пролунали потужні вибухи.
- Як потім напише CNN, росіяни обстріляли Одесу з балістики. Удар стався за 500 метрів від місця перебування українського президента.
- Міцотакіс заявив, що був вражений атакою. Він сказав, що вони не встигли навіть сховатися в укритті. Зеленський зазначив, що окупантам байдуже кого атакувати.
- Грецькі ЗМІ написали, що ціллю росіян був кортеж Зеленського. Однак у ЗСУ спростували цю інформацію. Наталія Гуменюк зауважила, що Росія вдарила по одному з об'єктів припортової інфраструктури. Ця атака не має стосунку до конкретного візиту.
- Президентка Єврокомісії назвала удар Росії по Одесі "підлим". Вона наголосила, що агресору не вдасться залякати ні двох лідерів, ні український народ.
- Мая Санду, глава Молдови, висловила занепокоєння. Вона нагадала, що війна в Україні – загроза спільній безпеці Європи і закликала надати нашій державі допомогу.
- Відомо, що унаслідок цієї атаки загинуло 5 людей. Ще кілька отримали поранення.