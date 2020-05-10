У Києві поліція вилучила наркотиків на 10 мільйонів гривень: фото і відео
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У Києві поліція затримала наркоторговців, які налагодили збут заборонених речовин через інтернет.
Вартість вилучених під час обшуку наркотичних і психотропних речовин за цінами "чорного ринку" становить майже 10 мільйонів гривень, повідомляє НПУ.
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Після вилучення наркотики направили на експертизу.
Як зазначають правоохоронці, затриманими виявилися двоє 23-річних наркозбувачів. Свою незаконну діяльність вони організували через інтернет-ресурс.
Правоохоронці також затримали 32-річного мешканця Броварів, який придбав наркотик.
Вилучили наркотиків на 10 мільйонів / Фото НПУ
Поліція розпочала кримінальне провадження, яке передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Дивіться відео: поліція затримала двох наркоторговців
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