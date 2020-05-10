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У Києві поліція вилучила наркотиків на 10 мільйонів гривень: фото і відео

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У Києві поліція вилучила наркотиків на 10 мільйонів гривень: фото і відео
/ НПУ

У Києві поліція затримала наркоторговців, які налагодили збут заборонених речовин через інтернет.

Вартість вилучених під час обшуку наркотичних і психотропних речовин за цінами "чорного ринку" становить майже 10 мільйонів гривень, повідомляє НПУ.

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Після вилучення наркотики направили на експертизу.
 
Як зазначають правоохоронці, затриманими виявилися двоє 23-річних наркозбувачів. Свою незаконну діяльність вони організували через інтернет-ресурс.

Правоохоронці також затримали 32-річного мешканця Броварів, який придбав наркотик.

наркотики
Вилучили наркотиків на 10 мільйонів / Фото НПУ

Поліція розпочала кримінальне провадження, яке передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дивіться відео: поліція затримала двох наркоторговців

 

Автор: Катерина Козачинська
Теги: Гроші Поліція Новини Києва Наркотики Кримінальні новини
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