План евакуації населення Києва, Дума може визнати бойовиків: головне про загрозу Росії 14 лютого

Росія застерегла своїх громадян про "можливі провокації" в Україні. Японія евакуює своє посольство. Москва назвала запит України про військові навчання "неприйнятним". Більше про заяви, які лунали 14 лютого про можливу ескалацію, читайте далі.

Інформаційний простір України та світу наповнений тривожними новинами про можливе вторгнення Росії. Останню інформацію щодо цього читайте у матеріалі 24 каналу.

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Україна не відмовиться від членства в НАТО, щоб запобігти війні

Джерело: 24 канал

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю іноземним ЗМІ припустив, що Київ може відмовитися від курсу в НАТО, якщо це допоможе уникнути війни. Утім дипломат зазначив, що прагнення стати членом Альянсу прописане в Конституції, тому Україна навряд чи погодиться на це.

Згодом у МЗС пояснили, що фразу Пристайка вирвали з контексту. В Офісі Президента зазначили, що курс в НАТО є безумовним пріоритетом для нашої держави, а спікер парламенту Руслан Стефанчук наголосив, що ніякі зміни до Конституції щодо членства в Альянсі не обговорюють.

Зауважимо, що в Росії цій фразі посла вже встигли порадіти. Там цинічно заявили, що відмова від НАТО стала б "кроком на шляху до відповіді на стурбованість Росії".

Росія назвала запит України про військові навчання "неприйнятним"

Джерело: твітер Рікарда Юзвяка

Україна, посилаючись на Віденський документ, зобов'язала Росію надати повну інформацію про свої військові навчання біля наших кордонів. У Кремля було 48 годин, аби відповісти, однак там цього не зробили.

Журналіст Рікард Юзвяк опублікував пояснення Росії. Так, держава-агресорка назвала запит України "неприйнятним". Мовляв, Росія не веде жодної незвичайної військової діяльності на своїй території.

Згідно з Віденським документом, держави мають повідомляти партнерів про війська, розташовані на своїй території, а також консультувати про незвичайну військову діяльність. Через те, що Росія проігнорувала своє зобов'язання, Україна ініціює зустріч з усіма країнами-членами Віденського документа.

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У Києві розробили план евакуації населення

Джерело: 24 канал

Влада Києва розробила план евакуації населення на випадок загострення ситуації. Він передбачає розташування збірних пунктів, транспорту та місця для розміщення населення. Мер столиці Віталій Кличко інформував про створення комісій з питань евакуації населення – на рівні КМДА та в кожному районі.

Загалом до Фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ. Вони є на об'єктах критичної інфраструктури та призначені для захисту працівників. Ще майже 4,5 тисячі споруд мають подвійне користування. Мовиться про підземні паркінги та переходи, заглиблені станції метро, підвали та напівпідвали. У разі небезпечної ситуації там можуть сховатися люди.

У мирний час споруди подвійного використання можуть використовуватися для господарчої діяльності. Там зараз можуть бути магазини, аптеки, кафе чи перукарні. Але в разі надзвичайної ситуації балансоутримувачі та керівники закладів повинні відчинити двері та надати захист населенню,

– пояснив Кличко.

За картою укриттів у Києві можна ознайомитися – тут.

У Росії підтримали 2 проєкти постанови про визнання бойовиків

Джерело: ТАСС

Профільний комітет російської Держдуми підтримав одразу 2 проєкти постанови про визнання фейкових республік бойовиків на Донбасі. За кожен документ проголосувало по 3 особи, тепер постанови відправлять у Раду Думи.

Різниця між документами

Перший проєкт постанови передбачає негайну передачу звернення до Володимира Путіна після того, як його схвалить Рада. Авторами є російські комуністи.

звернення до Володимира Путіна після того, як його схвалить Рада. Авторами є російські комуністи. Другий – спершу звернення мають вивчити у МЗС, міноборони та інших російських відомствах, а лиш після цього відправити Путін. Автори – депутати від "Єдиної Росії".

Turkish Airlines дозволила повернути куплені квитки в Україну

Джерело: Turkish Airlines

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines дозволила пасажирам, які купили квитки в Україну, безкоштовно обміняти їх або ж повернути. Мовиться про рейси до Києва, Одеси, Львова, Харкова, Запоріжжя та Миколаєва з ​​13 по 28 лютого 2022 року. Таке рішення схвалили саме через можливе вторгнення Росії.

Найновіші новини про російську загрозу:

Японія оголосила про загрозу безпеці найвищого рівня й закликала своїх дипломатів негайно повернутися з України на батьківщину. Працювати у дипустанові залишаться менше ніж 10 осіб.

Греція скоротила кількість працівників свого посольства у Києві, водночас штаб представництва в Маріуполі посилять.

МЗС Росії цинічно закликало своїх громадян в Україні "стежити за ситуацією", бо, мовляв "можливі провокації.

Держприкордонслужба спростувала чутки про те, що Київ заборонив росіянам призовного віку в'їжджати в Україну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював український тиждень в ОБСЄ, щоб знизити напругу. У цей час держави-члени проводитимуть консультації, аби закликати Росію до діалогу.

На тлі російської загрози в Україну прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. У Києві він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.