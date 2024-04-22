Хто стане новим речником Сил оборони Півдня замість Гуменюк
Джерело:Суспільне
Нещодавно Наталію Гуменюк звільнили з посади речниці Сил оборони Півдня. Стало відомо, ким її замінили.
На посаду речника Сил оборони півдня призначили капітана третього рангу Дмитра Плетенчука.
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Нова посада
У коментарі ЗМІ, Плетенчук зазначив, що, починаючи з 22 квітня він приступає до виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.
Водночас капітан пояснив, що він продовжує перебувати на посаді речника ВМС.
Нагадаємо, що 19 квітня Генштаб ЗСУ звільнив Наталію Гуменюк з посади речниці Сил оборони Півдня.
Відомо, що відставки Гуменюк вимагали українські та закордонні журналісти. 17 квітня вони опублікували відповідну заяву. Її підписали підписали близько ста медійників та видань.
Гуменюк звинувачували у браку компетентності і перешкоді роботи ЗМІ. У заяві йдеться, що чиновниця забороняла засобам медіа висвітлювати воєнні злочини Росії в зоні її відповідальності, зокрема на Херсонщині.
Журналісти попросили "не допускати Гуменюк до будь-якого керування комунікаціями".
Посадовиця лаконічно прокоментувала своє звільнення. У фейсбуці полковник опублікувала пост, який, імовірно, має посилання до її звільнення.
"А сонце все одно сильніше хмар...", – написала Гуменюк і додала відповідне фото.
Інші кадрові зміни у лавах ЗСУ: що відомо
- У березні стало відомо про звільнення Юрія Ігната з посади речника Повітряних Сил. Командувач Микола Олещук повідомив, що полковник залишатиметься у складі Повітряних Сил і "працюватиме на іншому напрямку не менш успішно".
- Новим речником Повітряних сил призначили майора Іллю Євлаша, який раніше очолював пресцентр ОСУВ "Хортиця".
- Пізніше Дмитро Лиховій залишив посаду речника ОСУВ "Таврія". За його словами, він був на цій посаді тимчасово і наразі повернеться до попередніх обов'язків.
- Також Головком Олександр Сирський вирішив провести кадрові зміни серед командирів бригад.
- Ще взиму президент Зеленський повідомив про оновлення керівництва Збройних Сил України. Спершу він замінив Головкномандувача, а потім здійснив низку інших призначень.