Хто стане новим речником Сил оборони Півдня замість Гуменюк

Нещодавно Наталію Гуменюк звільнили з посади речниці Сил оборони Півдня. Стало відомо, ким її замінили.

На посаду речника Сил оборони півдня призначили капітана третього рангу Дмитра Плетенчука.

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Нова посада

У коментарі ЗМІ, Плетенчук зазначив, що, починаючи з 22 квітня він приступає до виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Водночас капітан пояснив, що він продовжує перебувати на посаді речника ВМС.

Нагадаємо, що 19 квітня Генштаб ЗСУ звільнив Наталію Гуменюк з посади речниці Сил оборони Півдня.

Відомо, що відставки Гуменюк вимагали українські та закордонні журналісти. 17 квітня вони опублікували відповідну заяву. Її підписали підписали близько ста медійників та видань.

Гуменюк звинувачували у браку компетентності і перешкоді роботи ЗМІ. У заяві йдеться, що чиновниця забороняла засобам медіа висвітлювати воєнні злочини Росії в зоні її відповідальності, зокрема на Херсонщині.

Журналісти попросили "не допускати Гуменюк до будь-якого керування комунікаціями".

Посадовиця лаконічно прокоментувала своє звільнення. У фейсбуці полковник опублікувала пост, який, імовірно, має посилання до її звільнення.

"А сонце все одно сильніше хмар...", – написала Гуменюк і додала відповідне фото.

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