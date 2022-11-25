Розвал російської імперії триває вже зараз, – Піонтковський вказав на ознаки

На Заході побоюються хаотичних процесів щодо початку розвалу Росії. Там сподіваються зберегти "керованість" процесу, щоб не допустити форс-мажорних ситуацій.

Водночас у США не враховують, що розвал Росії вже може бути в активній фазі. Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

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Експерт зазначив, що у США ще з кінця "холодної війни" відбивається страх американського політикуму перед непередбачуваним і стрибком у невідомість щодо можливого розвалу Росії.

Справжній розвал йде вже зараз. 1991 року це був не розвал імперії. Вона зберегла свою структуру зокрема й в Україні. Через це був перший та другий Майдани, оскільки домінування Москви зберігалося у багатьох сферах,

– пояснив оглядач.

За його словами, справжній розвал російської імперії відбувається сьогодні на очах у всього світу.

"Цей розвал яскраво виявився у Єревані, коли Вірменія останньою повстала проти імперії. Там була драматична сцена, коли Пашинян відмовився підписати документи, а Путін обурено кинув ручку", – додав публіцист.

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На його думку, цей процес "трошки лякає американців", як раніше їх лякав розпад СРСР, тому вони хочуть "керовану капітуляцію Росії, щоб зберегти здатність керувати процесом".

"США хочуть, щоб якось прибрали Путіна, основне угруповання зберегло владу і якось не розпочалася ані громадянська війна, ані смута. Але зараз на іншій чаші терезів щоденно скоюються злочини та знищення народу України. Я думаю, що для американського обивателя важча відповідальність за ці злочини, ніж уявна і ймовірна нестабільність у Росії", – резюмував Піонтковський.

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