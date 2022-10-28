Коли для росіян настане переломний момент у головах: Черник навів яскравий приклад
Росіяни не засуджують війну проти України, а смиренно їдуть воювати за наказом Путіна або намагаються тікати від мобілізації. Це свідчить про те, що морального надлому у російському соціумі ще не сталося.
Така примітивна позиція громадян країни-агресорки означає, що Україні не потрібно завищувати рівень очікувань. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.
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Ознаки морального надлому
Експерт зазначив, що на сьогодні росіяни все ще підтримують війну проти України та не готові бути в опозиції до Кремля.
"На кийки та автозаки у них не вистачає сили волі піднятися, тобто сказати свою громадянську позицію, а на кулемети й українську артилерію вони йдуть. Ось такий феноменальний менталітет", – пояснив оглядач.
Він підкреслив, що Україні та українцям з цим менталітетом ще "доведеться працювати" надалі.
Для мене справжньою ознакою їхнього морального надлому буде те, коли одномоментно в полон до українців здасться 500 – 600 – 700 вояків. Коли це станеться – я скажу, що цей надлом у голові московитів стався. Цього ще немає. Історія знає такі випадки здачі, навіть з полками та дивізіями,
– додав фахівець.
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Чи готовий Путін здатися
Черник вказав, що як для України, так і для Росії війна сьогодні є екзистенційною.
"У Росії усвідомлюють, що війна для них також екзистенційна. Це не просто армія воює з армією. Соловйов репетує на весь голос, що якщо росіяни програють – їм кінець. Він правий, бо вони програють неминуче. Росія у вигляді московського імперіалізму терпить своє стратегічне фіаско", – переконаний аналітик.
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За його словами, кремлівський диктатор, який також розуміє таку закономірність, не буде здаватися до останнього.
Якщо ми поставимо запитання: чи готовий Путін здатися? А Гітлер здався, розуміючи, що зазнає поразки? Ні, бився до останнього патрона і покінчив життя самогубством. Те ж саме і в них. Росіяни добре усвідомлюють, що буде після їхньої поразки,
– зауважив експерт.
Саме тому Україні не слід "підіймати планку очікувань", що завтра все закінчиться й у противника не буде ресурсів, якими б поганими вони не були.
"Ресурсів у Росії насправді величезна кількість – рушниць Мосіна виготовили 37 мільйонів одиниць, кулеметів ДШК виготовили понад мільйон, ручних протитанкових гранат РПГ-18 – 1,5 мільйона. У них є ще цей мотлох і мобілізація показала, що росіяни тікають від мобілізації, але жодним чином не засуджують війну", – резюмував фахівець.
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Настрої росіян щодо війни: що відомо
- Росіяни, котрі хизувалися, що війна в Україні їх ніяк не торкнеться, відчувають на собі всі її наслідки. Чого лише варті санкції, накладені проти країни-агресорки, а також часткова мобілізація.
- За даними ISW, часткова мобілізація, яку оголосив Путін, впливає на ситуацію у Росії більше, аніж війна. Кремль сам загнав себе у "глухий кут". Наративи Путіна поступово підриваються, а люди впадають у паніку.
- Водночас у Кремлі занепокоєні тим, що їхнє суспільство починає усвідомлювати наслідки війни в Україні. Тому там розробили новий план, який допоможе відвернути увагу суспільства.
- Також Москву непокоїть, що російська пропаганда перестає "працювати" та зомбувати людей.
- В перемогу України на полі бою та силу нашої армії вірять не лише в Україні, а й у НАТО. Ба більше, Єнс Столтенберг переконаний, що українські війська лише посилюються.