Суровікін відчутно підняв ставки: чи дадуть нарешті Україні далекобійні ракети

На сьогодні агресивні дії проти України ведуть одразу три країни, на що має бути адекватна відповідь з боку Заходу. Водночас потрібно зважати на ракетну допомогу Росії зі сторони Ірану.

На цьому тлі проблема надання далекобійних ракет Україні буде актуальнішою. Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус.

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Експерт зазначив, що постачання далекобійних ракет Україні може розпочатися вже найближчим часом.

Наскільки я розумію, у найближчі кілька тижнів проблему далекобійних систем для України можуть вирішити. Я думаю, що цим уже займаються не лише самі українці, а і їхні союзники у США та Великій Британії,

– пояснив оглядач.

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За його словами, найважливіша проблема на сьогодні для України – це іранські балістичні ракети, які може отримати Росія.

"Дуже важливо підходити до всього системно, оскільки це проблема не одного дня. Захід та США мають розуміти, що якщо вони не хочуть повторення у Росії того, що було з Іраном раніше, вони мають кардинально змінити свої підходи та чітко сьогодні заявити, що агресію проти України здійснюють три країни: Росія, Білорусь та Іран", – додав Юнус.

На його думку, щодо цих трьох країн Заходу та Україні потрібно приймати стримувальні рішення на всіх напрямках: політичному, дипломатичному, економічному та військово-технічному.

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