Втікають чи готують пастку: Хлань розповів про пересування росіян на Херсонщині

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини фіксується активне пересування окупаційних сил Росії. Якщо ж в одних частинах області росіян поменшало, то в інших – навпаки.

Також змінилася ситуація з військовою присутністю окупантів у Херсоні. Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Депутат зазначив, що на сьогодні як наочно, так і за інформацією мешканців Херсона можна сказати, що "окупантів у військовій формі" в місті стало значно менше.

На вулицях Херсона їх поменшало. Справді вчора відзначали, що блокпости зникають. Блокпоста немає навіть на мікрорайоні "Острів", який завжди був посиленим через системи ППО,

– пояснив Хлань.

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За його словами, разом з тим, окупантів стало "значно більше" на Лівобережжі: у Каховці, Новій Каховці, Голій Пристані та Олешках.

"У Бериславському районі окупанти пошкодили вежі мобільного зв'язку. Це для того, щоб не можна було побачити пересування військової техніки. Тому зв'язку, мобільного інтернету і GPS немає", – резюмував депутат.

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