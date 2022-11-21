Подоляк відповів, чи можуть чоловікам дозволити виїзд за кордон через енергетику
Росія продовжуватиме свою стратегію нищення енергетичної інфраструктури України. Водночас українська влада готова до викликів й намагатиметься нівелювати всі можливі загрози.
У такій ситуації українцям потрібно зберігати спокій й готуватися до різних можливих сценаріїв. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.
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Ефекти "блекауту"
Радник керівника ОП зазначив, що будь-яка інформація щодо можливої евакуації з великих міст через перебої з електропостачанням може впливати на настрої людей. Така ж ситуація щодо можливого дозволу на виїзд за кордон для чоловіків.
Ми зараз з вами скажемо, що Банкова розглядає щось й це вже буде як "офіційна позиція". На мій погляд, ситуація виглядає трошки інакше: розв'язуймо питання тут і зараз, це має працювати як механізм,
– пояснив чиновник.
За його словами, влада прогнозує й відкрито говорить про те, що Росія може бити й надалі по енергомережі. Тому на сьогодні держава забезпечує її максимальний фізичний захист через ППО і ПРО, системи ПЗРК та швидкі ремонтні роботи.
"Наші партнери прискорили нам постачання всього, зокрема компенсаторних мереж, які дозволяють з області в область перекидати енергію. Також є додаткова можливість закупити десь електроенергію – тобто від наших партнерів імпортувати сюди. Всі ці маршрути відпрацьовуються", – додав Подоляк.
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Чи потрібна евакуація
На думку чиновника, на сьогодні не потрібно "алармувати" й говорити про те, що буде апокаліптичний сценарій, мовляв, відкриють кордони й всі почнуть втікати.
Росіяни хочуть залишити міста без людей. Тому що коли місто без людей, тоді немає що захищати й немає кому захищати. Тоді країна просто поступово "падатиме". Але з початку війни багато хто повернувся. Тобто всі хочуть бути вдома й хочуть максимально допомагати,
– переконаний радник голови ОП.
Він вказав, що саме тому українці пристосувались до того, що йде війна і є певні обмеження. Водночас Подоляк зауважив, що держава намагатиметься впливати на всі проблемні питання.
"Ми сьогодні вже маємо набагато більш конкретний фізичний захист багатьох об'єктів й над цим працюємо далі. Вже у пришвидшеному темпі отримуємо і ЗРК, і антидронові кулемети. Ми вже пройшли 9 місяців війни й розуміємо, що робитимуть росіяни. Всі до цього готові", – наголосив чиновник.
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З його слів, Україна готова до всього перш за все морально, позаяк усі розуміють, що треба такий важкий період "перетерпіти".
"Немає сенсу говорити про апокаліптичні сценарії, як-от про використання ядерної зброї та енергетичні блекаути. Це мені видається надмірним. Ми готові до будь-чого, тому треба щоденно працювати. Особливо у тих регіонах, де енергомережу не можна швидко відновити", – розповів радник Єрмака.
На його думку, українська влада пробуватиме відновити всі пошкодження, водночас росіяни використовують удари по енергомережі, як єдиний козир, який залишився у війні.
"Ми до всього вже готові, тому виїжджати, на мій погляд, не треба, якщо є можливість знаходитися тут і люди готові до того, щоб тримати біля себе генератори, запаси їжі та води. Але це ж війна, тому потрібно до всього спокійніше ставитись. Тобто потрібно готуватись, працювати й не панікувати", – резюмував Подоляк.
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Загроза блекауту в Україні: що відомо
- Після російських обстрілів в Україні запровадили відключення електроенергії. Наразі США хочуть допомогти нашій країні впоратись з блекаутами.
- Раніше радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що 12 країн готові постачати Україні енергетичне обладнання.
- Очільник української розвідки Кирило Буданов зауважив, що Кремль використовує зиму, як зброю, аби деморалізувати людей. Однак, українці залишаються сильними, всупереч жорстоким діям російських загарбників.
- Мер Києва не виключає, що столиця внаслідок російських ударів може залишитися без води, світла та зв'язку. Наразі у столиці вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води. Також обладнали пункти обігріву. Водночас очікується, що медичні установи продовжуватимуть працювати.
- Водночас енергосистема країни є високотехнологічною, тому вона може забезпечити контроль розподілу енергії – переконаний ексміністр палива та енергетики Іван Плачков.
- Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наразі майже половина енергосистеми України виведена з ладу. За його словами, така ситуація відбувається внаслідок пошкоджень критичної інфраструктури країни.
- Економіст Олег Пендзин запевнив, що в цій ситуації Україні важливо отримати від партнерів належне обладнання, щоб забезпечити збереження енергопостачання.