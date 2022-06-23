Коли в Україні, ймовірно, відкриється McDonald's

Мережа McDonald's припинила роботу в Україні після початку повномасштабної війни. Компанія заявляла, що заклади залишатимуться зачиненими, поки не буде миру. Щоправда, в МЗС таки натякнули на можливе відкриття, а тепер і в компанії заговорили про відновлення роботи.

Заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 19 червня він зазначив, що кілька тижнів тому Україна встановила зв'язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою McDonald’s у США, передає 24 канал.

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Переговори про відновлення роботи McDonald's

Кулеба зазначив, що процес відновлення роботи ресторанів "вже рухається". У МЗС не сумнівались, що вже є всі умови для відкриття після тривалої перерви. За словами міністра, це питання порушували в офіційних контактах з урядом США, адже McDonald’s є одним з найвідоміших американських брендів.

Чиновник підігрів інтерес до теми, опублікувавши фото з дітьми та підписом – "безпрограшний варіант, як зробити дітей щасливими: замовити доставку з МакДо".

Раніше в твітері писали, нібито з працівниками закладів зідзвонюються менеджери. Вони питали, чи готові співробітники вийти на роботу з серпня.

Коли McDonald's відкриється

У компанії озвучили ймовірні дати відкриття. Так, CEO офісу McDonald's в Україні Юлія Бадрітдінова зазначила, що, наразі компанія готується до відкриття – оновлює протоколи безпеки.

Зокрема, у компанії перевіряють, чи є поблизу ресторанів бомбосховища. Адже, під час повітряної тривоги заклади мають терміново зачинятися, що є досить непростим процесом, бо "ресторан – це мінізавод зі складним обладнанням і великою кількістю відвідувачів".

Водночас Бадрітдінова не назвала конкретних дат відкриття. Натомість керівник одного зі столичних ресторанів McDonald's повідомив ЗМІ, що мережа начебто готується до відкриття з серпня. Але теж озвучив умову, – якщо будуть дотримані відповідні правила безпеки.

Крім того, McDonald’s вже відновлює мережу поставок. Деякі місцеві постачальники не працюють через зруйновану війною інфраструктуру, тому, наприклад, соки, соуси чи пакування доведеться закупляти за кордоном.

Чому McDonald's припиняв роботу

Нагадаємо, що компанія припинила свою роботу в Україні одразу після вторгнення Росії задля безпеки працівників. Загалом компанія налічує понад 110 ресторанів в Україні.

У травні в McDonald's повідомили, що заклади мережі фастфуду не відчинятимуть до завершення війни.

Повідомляли, що компанія продовжить займатись гуманітарною допомогою. Усі продукти, які зберігалися у ресторанах, передали до гуманітарних штабів. Крім того, мережа виплачує своїм співробітникам 10 тисяч гривень зарплати щомісяця.

Представники компанії заявляли, що не проти "відкритись", але через безпеку не можуть це зробити. Заявляли, що, відповідно до правил, не можуть працювати під час війни.

Зауважимо, McDonald's пішов з російського ринку після початку війни. Однак держава-агресорка створила свою копію. Заклади назвали "Смачно і крапка". При цьому меню залишилось таким самим, зі страв лише прибрали приставку "Мак".

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