Пасха 2018 в Україні: дата та традиції

Пасху у 2018 році православні християни в Україні святкуватимуть 8 квітня, а католики на один тиждень раніше – 1 квітня.

Пасха 2018 в Україні: дата свята

Великдень немає певної фіксованої дати святкування, але обов'язково Пасху відзначають у неділю. Дату вираховують за допомогою спеціальної таблиці – Олександрійської пасхалії. У 2018 році Великдень припадає на 8 квітня.

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Традиції Великодня 2018 в Україні

Спати у ніч на Великодню неділю не прийнято, а потрібно сходити до церкви на вечірню службу.

Після 12 години ночі священики одягають святкове вбрання і оголошують: "Христос воскрес!".

Тоді відбувається освячення всього, що християни принесли у великодніх кошиках: паски, крашанки, сир, масло та свічок. Як оригінально прикрасити пасхальний кошик – читайте у нашому матеріалі.

Святковий сніданок починають з освяченого яйця та шматочка паски. І тільки після цього ласують м’ясними та рибними стравами.

Другий день Великодня – це Світлий Понеділок. Також його називають "поливаним", адже у цей день молодь йде "поливати" своїх рідних і бажають їм щасливих свят.

Якщо у Світлий Понеділок ішов дощ, наші предки вважали, що таким буде й літо.

Світлий Вівторок – це третій день Великодня. У цей день віряни продовжують святкувати Пасху і починають ходити на гостини та розважатись.