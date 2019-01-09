Коли Томос про автокефалію ПЦУ повернуть до Києва

Томос про автокефалію Православної церкви України, який відвезли у Стамбул для підписання його членами Священного Синоду Вселенського патріархату, повернеться через кілька годин до Києва. В українській столиці документ буде зберігатися постійно.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерела у Вселенській Патріархії.

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Це був виключно технічний момент. Томос привезли до Стамбула, аби підписи поставили всі члени Синоду. Від того часу, коли Томос було написано каліграфічно на пергаменті, не було моменту, коли всі члени зібралися разом і могли поставити свої підписи. Сьогодні це сталося, і буквально за кілька годин Томос повернеться до України,

– розповіло джерело.

Зазначимо, сьогодні, 9 січня, у Константинополі усі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію Православної церкви України.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.



Вже 7 січня у Соборі святої Софії у Києві відбулася різдвяна літургія, під час якої уперше на всезагальний огляд виставили Томос. Опісля документ перенесли до Трапезної церкви храму, де його могли бачити усі охочі. Згодом з'явилася інформація, що документ найближчими днями знову мали повернути до Стамбула,аби його підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату. Також зазначалося, що після цієї процедури Томос знову літаком мали доправити до України, і тут документ буде зберігатися в особливих умовах.



До слова, за інформацією ЗМІ, Томос, імовірно, у майбутньому у Софії Київській більше не розміщуватиметься, а його можуть перенести до Михайлівського Золотоверхого собору, де наразі розташовується резиденція митрополита ПЦУ Епіфанія.

Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України, а предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі у Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

Україна отримала Томос: дивіться відео