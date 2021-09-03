Колись починали свій шлях у гаражі, – Зеленський порівняв свою команду з Apple

Президент України виступив перед студентами Стенфордського університету. У своїй промові він порівняв початок шляху Стіва Джобса зі шляхом власної команди.

Про співзасновника Apple Володимир Зеленський згадав у контексті того, що його виступ, ймовірно, є найвідомішим в історії Стенфорду. Трансляцію промову президента вели на фейсбуці Офісу Президента.

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Зеленський порівняв свою команду з Apple

Він нагадав, що Apple і зокрема Стів Джобс починав свій шлях у гаражі з божевільних ідей. Мовляв, ніхто не вірив і казав, що задумане – неможливо. Тут він порівняв себе і свою команду: колись і він сидів у невеликому офісі і генерував ідеї, в які ніхто не вірив. Тепер же ці ідеї втілюються у життя.

Як приклад, він показав свій айфон – творіння геніального Джобса. Згодом розповів про додаток Дія, який на ньому встановлений, – здобуток його команди і цифровізації України.

Сьогодні 26 мільйонів українців можуть онлайн в смартфоні оформити документи при народженні дитини… отримати дозвіл на будівництво, можуть відкрити бізнес за 7 − 15 хвилин, це швидше, ніж у більшості країн світу. Україна стала першою країною в світі з цифровим паспортом,

– наголосив Зеленський.

Візит Зеленського до США: головне

Володимир Зеленський прилетів до США 31 серпня. Цього дня він провів зустрічі у NASA, міненергетики США, Пентагоні. В рамках візитів відбулося підписання низки договорів.

У Білому Домі 1 вересня відбулася особиста зустріч Зеленського та президента США Джо Байдена. Політики обговорили протидію російській агресії на Сході України, реформування судової системи в Україні, питання енергетичної безпеки.

Наступного дня Володимир Зеленський полетів до Каліфорнії – столиці IT-індустрії. Жоден з українських президентів не був з офіційним візитом у цьому місті.