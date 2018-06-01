Колючий дріт на кордоні з Україною: для чого Кремль відгороджується від загарбаних територій

У Росії жителів окупованих територій не хочуть бачити. З 1 червня Кремль закрив кордон для жителів непідконтрольних Україні територій. Усе – через проведення Чемпіонату світу з футболу. Більше того, на кордоні з ОРДЛО російська влада спорудила фортифікаційні споруди, зокрема, звела огорожу з колючим дротом.

Вересень 2017-го року. Російські силовики розпочинають зведення стіни на кордоні з Україною. Принаймні так зазначають у матеріалі YouTube-каналу "Журнал "Пограничная застава", і ні слова, що загородження будують на межі з окупованими Росією територіями.

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"Будується перший рубіж інженерних споруд і загороджень. Споруджуються протитранспортні рови, паркани, що сприяють боротьбі зі злочинною діяльністю, незаконною міграцією, протиправною діяльністю через кордон, переміщення вантажів, товарів через кордон з Російською Федерацією", – зазначив начальник відділу прикордонного управління ФСБ Сергій Чічканов.

Офіційно Росія стверджує, що таким чином ведуть боротьбу з контрабандою. Начебто почастішали випадки перевезення цигарок з території України.

Ми знаємо, що товари, які ввозяться, вони в обхід всіх митних терміналів йдуть, з них немає зборів,

– сказав глава адміністрації Гуково-Гіілушевського поселень Георгій Десятников.

Однак росіянам ідея не до вподоби, йдеться в іншому пропагандиському матеріалі. Тепер не зможуть відвідувати своїх родичів, жаліються люди російським журналістам.

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На будівництво огорожі відреагували в українському Міністерстві оборони. Посилаючись на дані розвідки, Росія споруджує у прикордонних населених пунктах Вознесенівка, Гуково та Должанське цілі фортифікаційні споруди. В Міноборони, що кажуть Кремль боїться своїх же найманців, які можуть повернутися назад до Росії.

Зазначені заходи російського керівництва викликані загрозою масового неконтрольованого переміщення на територію Росії колишніх найманців і військових злочинців, що ускладнить криміногенну обстановку та посилить соціальну напруженість у прикордонних з Україною російських регіонах,

– прокоментував речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

Не лише найманців боїться Російська Федерація, а й нелегальних мігрантів, вважає військовий експерт Ігор Козій.

Ясно, що це може використовуватись з метою, щоб цивільне населення, яке, в першу чергу, дурманом російської пропаганди не бігло на територію Російської Федерації,

– сказав військовий експерт Ігор Козій.

Відтак, поки кремлівські бойовики воюють, а численні жителі окупованих територій моляться на "русскій мір", сама Росія, прикриваючись боротьбою з контрабандою, тихцем відгородилась від своїх прибічників стіною та фортецями.