Командири з "Азовсталі" повернулись з Туреччини додому

Командири "Азовсталі" повернулись додому з Туреччини. Мовиться про п'ять українських військових, яких інтернували за кордон після обміну.

Володимир Зеленський заявив про це 8 липня 2023 року. З полону захисників "Азовсталі" визволили 21 вересня 2022 року.

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Командирів "Азовсталі" повернули в Україну

Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними,

– заявив Зеленський.

До речі, варто зауважити, що:

Денис "Редіс" Прокоменко – командира "Азову";

Святослав "Калина" Паламар – його заступник;

Сергій "Волина" Волинський – виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;

Олег "Аліс" Хоменко – старший офіцер "Азова";

Денис Шлега – полковник Національної гвардії України, командир 12-ї бригади оперативного призначення.

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Варто зауважити, що з моменту обміну, тобто з осені 2022 року, п'ятеро українських командирів перебували в Туреччині під особистою протекцією президента Ердогана. Тоді мовилось, що вони до кінця війни не мають повертатися додому за умовами обміну.

Герої України змогли повернутись додому відразу після візиту українського президента в Туреччину, який відбувся 7 липня 2023 року.

Визволення командирів "Азовсталі"