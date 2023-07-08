Командири з "Азовсталі" повернулись з Туреччини додому
Джерело:Володимир Зеленський
Командири "Азовсталі" повернулись додому з Туреччини. Мовиться про п'ять українських військових, яких інтернували за кордон після обміну.
Володимир Зеленський заявив про це 8 липня 2023 року. З полону захисників "Азовсталі" визволили 21 вересня 2022 року.
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Командирів "Азовсталі" повернули в Україну
Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними,
– заявив Зеленський.
До речі, варто зауважити, що:
- Денис "Редіс" Прокоменко – командира "Азову";
- Святослав "Калина" Паламар – його заступник;
- Сергій "Волина" Волинський – виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;
- Олег "Аліс" Хоменко – старший офіцер "Азова";
- Денис Шлега – полковник Національної гвардії України, командир 12-ї бригади оперативного призначення.
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Варто зауважити, що з моменту обміну, тобто з осені 2022 року, п'ятеро українських командирів перебували в Туреччині під особистою протекцією президента Ердогана. Тоді мовилось, що вони до кінця війни не мають повертатися додому за умовами обміну.
Герої України змогли повернутись додому відразу після візиту українського президента в Туреччину, який відбувся 7 липня 2023 року.Зверніть увагу! У Святослава Паламара "Калини" буквально 2 липня у Тернополі народилась друга дитина. Тож батько нарешті зможе вперше зустрітись зі своєю донечкою Квітославою.