Командувач ОК "Південь" прибув у звільнений Херсон: місцеві влаштували феєричну зустріч

11 листопада захисники України звільнили з-під окупації Херсон, який вороги захопили ще на початку повномасштабного вторгнення. Уже наступного дня туди завітав командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук.

Мешканці Херсона, які змогли нарешті без страху виходити на вулиці рідного міста, не стримували свої емоції. Вони оплесками зустріли героїв.

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На відео видно, що мешканці з національною символікою увесь час військовим кричали гасла "Слава ЗСУ" та "Слава Україні", а також "Дякуємо".

Підходили українці поспілкуватися та подякувати особисто. Вони підкреслювали, що чекали на ЗСУ та вірили у деокупацію. Натомість Андрій Ковальчук подякував херсонцям за витримку.

Дякую вам усім за те, що ви витримали, за те, що ви зробили тут безпосередньо, бо без вас ми б також, напевне, ще б довго йшли сюди,

– сказав Андрій Ковальчук.

Він також підкреслив, що допомога, підтримка та віра в ЗСУ та Україну дуже допомагає захисникам.

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