Командувач ОК "Південь" прибув у звільнений Херсон: місцеві влаштували феєричну зустріч
Джерело:ОК "Південь"
11 листопада захисники України звільнили з-під окупації Херсон, який вороги захопили ще на початку повномасштабного вторгнення. Уже наступного дня туди завітав командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук.
Мешканці Херсона, які змогли нарешті без страху виходити на вулиці рідного міста, не стримували свої емоції. Вони оплесками зустріли героїв.
Варте уваги ЗСУ звільнили Херсон, світ вітає Україну: що відбувається у місті
Як вітали військових жителі Херсона
На відео видно, що мешканці з національною символікою увесь час військовим кричали гасла "Слава ЗСУ" та "Слава Україні", а також "Дякуємо".
Підходили українці поспілкуватися та подякувати особисто. Вони підкреслювали, що чекали на ЗСУ та вірили у деокупацію. Натомість Андрій Ковальчук подякував херсонцям за витримку.
Дякую вам усім за те, що ви витримали, за те, що ви зробили тут безпосередньо, бо без вас ми б також, напевне, ще б довго йшли сюди,
– сказав Андрій Ковальчук.
Він також підкреслив, що допомога, підтримка та віра в ЗСУ та Україну дуже допомагає захисникам.
Жителі Херсона з радістю зустрічають визволителів: відео
Деокупація Херсону
- Звільнення міста відбулося вдень 11 листопада. Тоді над будівлею Херсонської ОДА через довгий час після окупації підняли український прапор.
- Коли ж настала темрява, люди не спішили розходитися по домівках. Вони разом зібралися біля багаття, щоб відсвяткувати звільнення міста.
- Разом з ними святкували й інші міста України. Зокрема на вулиці вийшли також мешканці Києва та Одеси.
- На честь такої радісної події Укрпошта анонсувала вихід нових марок і листівок. Уже відомо, що на них буде зображений херсонський кавун. Але не Укрпошта єдина: у цей день на довгоочікувану подію відреагували безліч компаній, які влаштували яскравий флешмоб.
- Відомо, що станом на 12 листопада Україна контролює вже понад 60 населених пунктів Херсонщини. Про це розповів Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.
- Натомість у Росії не дуже раді такому "жесту доброї волі". Ба більше, один з ідеологів "рускава міра" Олександр Дугін натякнув, що через це пора вбити Путіна. А пропагандистка країни-агресорки ледь не розплакалася у прямому ефірі.
Дивіться також – Зеленський розкрив деталі звільнення Херсона: відео