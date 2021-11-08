Комітет Ради заслухає розвідників через ситуацію на кордоні з Росією
Джерело:Мар'яна Безугла у фейсбуці
Західні медіа напочатку листопада поширили інформацію про ймовірне збільшення кількості російських військ і техніки на кордоні з Україною. Однак у ГУР Міноборони стверджують, що сил країни-агресора не побільшало.
Відтак, парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки має намір 1 листопада заслухати представників розвідки стосовно ситуації на лінії розмежування.
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"ГУР МОУ доповість на засіданні", – повідомила Мар'яна Безугла. Вона зазначила, що туди прийде й міністр борони Олексій Рєзніков щодо виконання Державного оборонного замовлення.
Чисельність військ Росії на кордоні
У Генеральному управлінні розвідки вказали, що уважно відстежують ситуацію, яка склалась поблизу кордонів та на тимчасово окупованих територіях Криму й Донеччини і Луганщини.
Станом на початок листопада 2021 року біля нашого кордону та на тимчасово окупованих територіях Росією зосереджено угруповання військ (сил) загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб,
– додали в ГУР.
Ймовірне скупчення військ Росії: коротко
- Журналісти Washington Post раніше писали, що Росія знову стягує війська та техніку до кордону з Україною. За даними видання, це викликало стурбованість в офіційних осіб у США та Європі.
- Натомість у Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони зазначили, що станом на 1 листопада додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та техніки не фіксують.
- Однак радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати Америки продовжують пильно стежити за ситуацією на лінії розмежування.
- Politico оприлюднило знімки з супутника, на яких видно скупчення бронетанкових частин, танків, а також самохідної артилерії разом із військами у районі російського міста Єльня.
- Олексій Данілов заперечив інформацію, яку поширюють західні медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною, назвавши це "свідомою дезінформацією".
Текст публікації Мар'яни Безуглої:
Сьогодні ГУР МОУ доповість на засіданні Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки про ситуацію на кордонах з РФ.
І вже сьогодні працюємо в Комітеті з новим Міністром Міністерство оборони України Олексієм Рєзніковим щодо виконання Державного оборонного замовлення.