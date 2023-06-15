Люди Кадирова виявилися звичайними "дворнягами": як розвиватиметься його конфлікт з Пригожиним

Рамзан Кадиров давно намагається вибратися з тієї клітки, в яку його від початку засунув Владімір Путін. Йдеться про Чечню.

"Пригожин зробив йому "ведмежу послугу", давши можливість напрямку.Про це 24 Каналу сказав громадський діяч, республіка Ічкерія Муса Ломаєв.

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Пригожин розвінчав міф про людей Кадирова

Як тільки Пригожин публічно оголосив, що не підписуватиме контракт з міністерством оборони, навіть після того, як Путін в ультимативній формі сказав, що це забов'язані зробити усі. Люди Кадирова показово підписали контракт з міноборони, демонструючи свою лояльність і впевненість у тому, що це є основою, лише їм треба довіряти.

Я вважаю, що уся ця катавасія з Адамом Делімхановим, що відбулася вчора, має пряме відношення до Пригожина. Можливо, не було ніякого обстрілу, потрапляння ракети. Люди Пригожина могли або вбили, або серйозно поранити Делімханова,

– припустив Ломаєв.

Від самого початку виникнення кадирівського режиму путінський режим лякає російський народ злими чеченцями – ланцюговими псами, які можуть порвати будь-кого. А зараз Пригожин показує: це просто дворняги, які нічого собою не являють.

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