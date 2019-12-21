Контракт про транзит газу: Кабмін опублікував текст протоколу зустрічі

Кабмін оприлюднив протокол зустрічі представників Євросоюзу, України та Росії, а також "Оператора газотранспортної системи України", "Нафтогазу" і "Газпрому", на якій домовились про транзит російського газу до Європи. Зауважимо, що це ще не сам контракт про транзит газу: його планують підписати згодом.

Фото документа уряд опублікував на своєму сайті 21 грудня після брифінгу міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля і виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

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Повний текст протоколу зустрічі щодо транзиту газу

Представники Європейського союзу, України та Російської Федерації (далі – сторони) вітають досягнення наступних домовленостей між зацікавленими компаніями України і Російської Федерації, які забезпечують з 1 січня 2020 року продовження транзиту російського газу через територію України:

1. З метою врегулювання юридичних розбіжностей до 29 грудня 2019 року:

1.1 У "пакеті" з виконанням домовленостей, передбачених пунктом 2.2, ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підпишуть і виконають безвідкличну угоду про врегулювання, що передбачає:

виплату до 29.12.2019 року близько 2,9 мільярда доларів США з урахуванням пені відповідно до рішень Арбітражного інституту Торгово-промислової палати Стокгольма від грудня 2017 року, і лютого 2018 року;

відповідно до рішень Арбітражного інституту Торгово-промислової палати Стокгольма від грудня 2017 року, і лютого 2018 року; відкликання всіх арбітражних і судових позовів один проти одного , за якими не прийнято остаточних рішень, в тому числі позови НАК "Нафтогаз України" на 12,2 мільярда доларів США і на 1,33 мільярда кубометрів (без грошової оцінки);

, за якими не прийнято остаточних рішень, в тому числі позови НАК "Нафтогаз України" на 12,2 мільярда доларів США і на 1,33 мільярда кубометрів (без грошової оцінки); зняття арештів на майно, активи і грошові кошти ПАТ "Газпром", а також відмова в майбутньому від усіх можливих претензій та позовів за контрактами на поставку і транзит газу від 19 січня 2009 року;

1.2 До 29.12.2019 року ПАТ "Газпром" і Україна укладуть безвідкличну мирову угоду в рамках справи ПТС № 2019-10: "ПАТ "Газпром" проти України", розглянутого зараз арбітражним судом у місті Женева, Швейцарська Конфедерація.

Така мирова угода буде передбачати, в тому числі, припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до ПАТ "Газпром", заснованих на рішенні Антимонопольного Комітету України №18-р від 22.01.2016 року та відповідному рішенні Господарського суду міста Києва від 05.12 .2016 року (включно з вимогами про сплату штрафу і пені);

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2. З метою продовження безперебійного транзиту російського газу через територію України:

2.1 ПАТ "Газпром" підпише угоду з НАК "Нафтогаз України" (далі – компанія-організатор) на організацію транспортування газу через територію України;

2.2 при виконанні домовленостей, передбачених пунктом 1, до 29.12.2019 року буде забезпечено наступне:

2.2.1 ПАТ "Газпром" і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладуть міжоператорську угоду;

2.2.2 Компанія-організатор і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладуть транспортну угоду (контракт на транзит газу). Протягом 2020 року НКРЕКУ внесе необхідні зміни до типового договору з метою приведення його у відповідність з транспортною угодою між компанією-організатором і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", і сторони транспортної угоди підпишуть типовий договір без зміни істотних параметрів договору (терміни, обсяги транспортування, тариф) без будь-яких штрафних санкцій для сторін;

2.2.3 Компанія-організатор звернеться до ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" для бронювання потужностей ГТС України. При цьому бронювання потужностей ГТС України за роками буде здійснюватися в наступних обсягах:

2020 рік – 65 мільярдів кубометрів газу;

2021 рік – 40 мільярдів кубометрів газу;

2022 рік – 40 мільярдів кубометрів газу;

2023 рік – 40 мільярдів кубометрів газу;

2024 рік – 40 мільярдів кубометрів газу;

За умови, що до моменту бронювання НКРЕКУ буде встановлено конкурентний тариф, що визнається Компанією-організатором і відповідає рівню газотранспортних тарифів, які застосовуються в країнах Західної та Центральної Європи.

Сторони за договором на транспортування газу в подальшому мають намір розглянути можливість продовження співпраці з питань транзиту газу на аналогічних умовах на наступні регуляторні періоди оператора ГТС України 2025-2034 роки.

3. Сторони до 27 грудня 2019 року вживуть необхідних заходів (створять необхідні умови) для виконання відповідними компаніями вищевказаних домовленостей, в тому числі:

3.1 Європейська комісія гарантує і письмово підтверджує сертифікацію ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" як нового оператора ГТС України відповідно до норм ЄС, а також відповідність законодавства України в сфері регулювання транспортування газу вимогам ЄС;

3.2 Українська сторона в строк до 29.12.19 вживатиме всіх необхідних заходів (створить всі необхідні умови):

для укладання мирових угод з ПАТ "Газпром", згаданих у пунктах 1.1 та 1.2 цього протоколу;

для прийняття остаточного рішення про сертифікацію нового оператора ГТС України і про видачу ліцензії ТОВ "Оператор газотранспортної системи України";

для гарантії юридичної дійсності рішення НКРЕКУ про терміни бронювання потужностей в 2019 році можливості укладення нової транспортного угоди в редакції, узгодженій сторонами транспортної угоди відповідно до пункту 2.2.2;

для забезпечення незалежності національного регулятора, стабільності законодавчого регулювання, надійного правового захисту інтересів замовника послуг з транзиту, передбачуваності, прозорості, економічної обґрунтованості і стабільності тарифоутворення;

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3.3 Російська сторона вживе необхідних заходів (створить необхідні умови) для виконання ПАТ "Газпром" своїх зобов'язань відповідно до передбаченої пунктом 1.1 угоди про виплату за рішеннями Арбітражного інституту Торгово-промислової палати Стокгольма від грудня 2017 року і лютого 2018 року.

4. За умови виконання в повному обсязі домовленостей, передбачених пунктами 1-3 цього протоколу, сторони розглянуть можливість поставок газу в Україну з урахуванням принципу формування ціни на базі ціни європейського хаба (NCG) за винятком обґрунтованої знижки з урахуванням обсягів таких поставок.