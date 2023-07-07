У нас є менше, ніж 10 місяців, – Буданов про контрнаступ ЗСУ

Кирило Буданов висловився щодо термінів контрнаступу ЗСУ. Також голова розвідки пояснив, коли варто очікувати успіхів від цієї наступальної операції.

Голова ГУР МО Кирило Буданов констатував, що контрнаступ ЗСУ триває. Про це він сказав під час спілкування з західними журналістами.

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Скільки є часу у ЗСУ

Буданов висловився щодо тривалості контрнаступу. Очільник української розвідки провів паралель між атакою російських окупантів на Бахмут та наступальними операціями Сил оборони.

Росіяни атакували його (Бахмут – 24 Канал) понад 10 місяців. Наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менш як 10 місяців часу,

– пояснив він.

Головний український розвідник також пообіцяв успіхи на фронті. За його словами, вони будуть "трохи пізніше".

Що кажуть про контрнаступ наші високопосадовці