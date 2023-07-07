У нас є менше, ніж 10 місяців, – Буданов про контрнаступ ЗСУ
Джерело:Reuters
Кирило Буданов висловився щодо термінів контрнаступу ЗСУ. Також голова розвідки пояснив, коли варто очікувати успіхів від цієї наступальної операції.
Голова ГУР МО Кирило Буданов констатував, що контрнаступ ЗСУ триває. Про це він сказав під час спілкування з західними журналістами.
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Скільки є часу у ЗСУ
Буданов висловився щодо тривалості контрнаступу. Очільник української розвідки провів паралель між атакою російських окупантів на Бахмут та наступальними операціями Сил оборони.
Росіяни атакували його (Бахмут – 24 Канал) понад 10 місяців. Наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менш як 10 місяців часу,
– пояснив він.
Головний український розвідник також пообіцяв успіхи на фронті. За його словами, вони будуть "трохи пізніше".
Що кажуть про контрнаступ наші високопосадовці
- Володимир Зеленський нещодавно заявив, що ініціатива належить нашим воїнам. Як зазначив президент України, наступ не швидкий, але ЗСУ все одно йдуть вперед, а не рухаються назад, як росіяни. Голова держави бачить у цьому позитив.
- Валерій Залужний не так давно зізнався, що його дратує, коли хтось каже, що контрнаступ розпочався повільніше, ніж очікувалося. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що наші захисники щодня посуваються вперед, а кожен метр їм дається кров'ю.