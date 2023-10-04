Зеленський назвав труднощі українського контрнаступу
Джерело:Sky TG24
Уже четвертий місяць триває контрнаступ. Президент Зеленський розповів про його основні складнощі.
В Україні неодноразово заявляли про те, що наступальні операції наших військових продовжаться і взимку. Глава держави пояснив, у чому полягає складність нинішнього контрнаступу.
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Нестача снарядів
За словами Зеленського, українським військовим на фронті бракує озброєння. Йдеться передусім про боєприпаси і засоби протиповітряної оборони. Крім того, він нагадав, що рух наших військових сповільнюють і ворожі мінні поля.
Президент зазначив, що перед Україною постане ще один виклик – зима.
Ми маємо пройти її, не втративши ініціативи на полі бою,
– наголосив Зеленський.
Також він підкреслив, що всі хочуть побачити швидкий результат на полі бою, однак не слід забувати, що це масштабна війна, яка триває майже два роки.
"Є втома, але ми дуже мотивовані, і ми все зробимо, щоб перемогти нашого ворога", – запевнив український лідер.
Раніше глава держави неодноразово коментував український контрнаступ, наголошуючи, що він дається ціною великих жертв та героїзму захисників. Зеленський закликав світ усвідомити, що війна в Україні – спільна. Він наголошував, що успішний контрнаступ і перемога – це гарантія безпеки для всіх.
Також президент просив партнерів надати Україні зброю, яку вона потребує, а "не ту, яка просто десь у них там є". Коментуючи темпи контрнаступу, Зеленський заявив, що він рухається швидше, ніж санкційні пакети.
Контрнаступ ЗСУ: що відомо
- ЗСУ мають успіхи на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Так, бійцям вдалося просунутися на захід від Роботиного на відстань від 100 до 600 метрів. Крім того, на Мелітопольському напрямку наші військові за останні 3 дні взяли у полон 25 російських окупантів.
- У ЗМІ зазначають, що в армії Росії майже вдесятеро більше снарядів, ніж у ЗСУ. Також окупанти переважають за кількістю безпілотників. Натомість наших військових виручають касетні боєприпаси, які є ефективними майже на 100%.
- Росіяни відчайдушно намагаються затримати український контрнаступ. Так, задля цього вони почали підпалювати мінні поля. Вони обливають пасовище, повне мін, легкозаймистою речовиною. Як тільки українці почнуть розчищати прохід, окупанти можуть скинути гранату з безпілотника.