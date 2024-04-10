План є, але потрібна зброя, – Зеленський про новий контрнаступ України
Джерело:Bild
Володимир Зеленський заявив, що Україна розробила новий план контрнаступу з деокупації наших територій. Однак президент наголосив на важливості західної допомоги для початку цих дій.
За словами президента, нашій державі потрібна зброя. Саме це дозволить нашим захисникам контратакувати та повернути наші окуповані міста і села.
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Зеленський сказав про план контрнаступу України
Президент України в інтерв'ю журналістам Bild запевнив, що наша держава все ще може перемогти Росію у війні та повернути всі території назад. Однак для цього українській армії потрібна сучасна зброя.
Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але Захід має сучасні системи озброєнь. Тому ми отримаємо певні технології,
– зауважив Зеленський.
Зеленський підкреслив, що зосередженість України на збільшенні виробництва та отриманні ліцензій від партнерів надасть пріоритет "не в кількості людей, а в якості зброї".
Обговорюючи український контрнаступ, він підтвердив існування стратегічного плану у нашої держави і наголосив на потребі країни в озброєнні, в тому числі за підтримки США.
Контрнаступ України: які заяви вже лунали
- Під час пресконференції 25 лютого Володимир Зеленський зазначав, що українське керівництво має чіткий план щодо контрнаступу на 2024 рік, однак деталі коментувати президент відмовився. Єдине, що зауважив Зеленський, так це те, що контрнаступ пов'язаний зі зміною військового командування.
- Зеленський також зауважував, що зараз на фронті є суттєва перевага в озброєнні на користь росіян. Коли співвідношення стане хоча б 1 до 3, то, за словами президента, ЗСУ зможуть відтіснити ворога.
- Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Збройні сили України потребують передумов для потенційного контрнаступу. Буданов вважає, що за умови належної підтримки союзників та утримання нинішніх оборонних позицій, Україна потенційно може розпочати контрнаступ до 2025 року.
- Про контрнаступ також висловився й командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк. Він зауважив, що ЗСУ планують цього року провести контрнаступальні дії. Генерал підкреслив, що наразі завдання наших військових стабілізувати лінію фронту, максимально знищити ворога, зробити перегрупування для виведення частин, які потребують відновлення, і лише після цього почати контрнаступальні дії.