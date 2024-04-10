План є, але потрібна зброя, – Зеленський про новий контрнаступ України

Володимир Зеленський заявив, що Україна розробила новий план контрнаступу з деокупації наших територій. Однак президент наголосив на важливості західної допомоги для початку цих дій.

За словами президента, нашій державі потрібна зброя. Саме це дозволить нашим захисникам контратакувати та повернути наші окуповані міста і села.

Цікаво Тримаємо позиції, – Зеленський провів Ставку за участі Сирського та інших військових

Зеленський сказав про план контрнаступу України

Президент України в інтерв'ю журналістам Bild запевнив, що наша держава все ще може перемогти Росію у війні та повернути всі території назад. Однак для цього українській армії потрібна сучасна зброя.

Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але Захід має сучасні системи озброєнь. Тому ми отримаємо певні технології,

– зауважив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що зосередженість України на збільшенні виробництва та отриманні ліцензій від партнерів надасть пріоритет "не в кількості людей, а в якості зброї".

Обговорюючи український контрнаступ, він підтвердив існування стратегічного плану у нашої держави і наголосив на потребі країни в озброєнні, в тому числі за підтримки США.

Контрнаступ України: які заяви вже лунали