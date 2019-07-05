20:13
5 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Партія Путіна привласнює людей. В росіян підгоріло від Netflix
      Вєсті Кремля
      21:34, 4 липня
      Вєсті.UA: Географічний провтик Зеленського. Як Поплавський і Винник пройдуть у Раду
      Вєсті.UA
      19:54, сьогодні
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Корупція, кнопкодавство і новий розпуск Ради: чим може закінчитися нашестя шоу-бізу в парламент

      154 Читать новость на русском

      Артисти, блогери, комедіанти, спортсмени, шоумени б'ють всі рекорди за кількістю охочих потрапити в парламент за всю історію незалежності України. Чим це може закінчитися для країни – дізнавалися журналісти 24 каналу.

      Михайло Поплавський, Олег Винник, Сергій Притула, Святослав Вакарчук, сім'я Білоножок, Олександр Скічко, Сергій Сивохо. На цих виборах кількість артистів-кандидатів вражає.

      Читайте також: З шоу-бізнесу в політику: які зірки ідуть в Раду нового скликання і хто уже мав мандат

      В такій великій кількості імен шоу-бізу є свої причини.

      Причини приходу артистів до влади

      ► Розчарування

      "Оскільки є серйозне розчарування в політиці як такій, в старих політиках як таких, то фактично ті, хто відбулися не в політичному полі, можуть потрапити у політику. Тим паче є прецедент зеленського" – зазначив політолог Олег Саакян.

      ► Вигідно партіям

      Через те, що громадяни хочуть бачити нові обличчя в політиці, партії щедро включають їх у свої свої списки.

      Раніше цим користувались політики: їздили із артистами в тури і так доєднували до себе. А тепер просто політики самі конвертують свою впізнаваність у політичні дивіденди,
      – пояснив політичний оглядач "Української правди" Роман Романюк.

      Чого чекати від шоу-бізу в Раді: ризики

      ► Не досидять до кінця

      Але не слід боятися, що українська сцена спорожніє – кажуть експерти. Адже частина представників шоу-бізу не досидить до кінця каденції і невдовзі повернеться до звичного ремесла. Та й у списки їх беруть не як законотворців, а як приманку для електората.

      Читайте також: Сивохо, Тищенко, Скічко: хто йде на вибори від "Слуги народу" в регіонах

      ► Корупційні ризики

      "Ми можемо отримати ситуацію, коли велика частина цих людей, які не мають бекграунду і підготовленості, розчаруються у політиці вже в перший рік. І, відповідно, в командах відбудеться розчарування. На тлі цього корупційні ризики можуть зрости", – підкреслив політолог Олег Саакян.

      ► На вивільнені місця – ті, хто нижче за списком

      А на вивільнені місця прийдуть ті, хто знаходиться нижче за списком. І у підсумку українці отримають зовсім інший парламент.

      Читайте також: Яку проблему створять для парламенту депутати-зірки: думка експерта

      ► Всі актори чесні – міф: попереду кнопкодавство

      Також, необізнаних у політиці співаків і акторів їхні покровителі можуть використовувати як так звану "тушку". Твердження, що актори всі як один чесні – великий міф. Адже на вершину шоу-бізу не завжди потрапляють найбільш талановиті.

      "Натискай кнопочку, коли тобі скажуть, а коли не скажуть – не натискай. В принципі, не така напряжна робота за 50 тисяч доларів. І я не знаю, чи люди, які взагалі за життя заробили 50 тисяч доларів, коли їм скажуть, що в місяць можна заробляти стільки, просто нічого не роблячи, чи вони скажуть: ні я не візьму, я чесний", – наголосив політичний оглядач "Української правди" Роман Романюк.

      Читайте також: Список Аграрної партії очолив Михайло Поплавський: хто ще буде кандидатом у депутати до Ради

      ► Раптовий розпуск Ради

      Засилля артистів у Раді може завершитись раптовим її розпуском, припускають експерти. Адже такий парламент ризикує виявитися не компетентним. До того ж майже жоден з український представник шоу-бізу не домігся політичного успіху. Бо на ділі робота в парламенті виявляється рутинною з написання законів, а не романтичною боротьбою за все хороше і проти всього поганого. 

      рейтинги партй у вру
      Рейтинги партій за даними компанії Kantar / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Ворожіння на Івана Купала: 5 цікавих способів
      сьогодні
      5925
      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Почему протестует Гонконг
      сьогодні , 19:31 Почему протестует Гонконг
      Іван Яковина 88
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      сьогодні , 19:17 Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      Світлана Попова 1060
      Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      24 червня , 15:30 Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      902
      Дерзкая операция СБУ, или В деле MH17 появилась новая угроза для режима Путина
      сьогодні , 18:00 Дерзкая операция СБУ, или В деле MH17 появилась новая угроза для режима Путина
      Юрій Бутусов 2449
      Як матюки впливають на психічне здоров'я людини
      сьогодні , 18:00 Як матюки впливають на психічне здоров'я людини
      Олександр Бевза 1164
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук