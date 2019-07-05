Корупція, кнопкодавство і новий розпуск Ради: чим може закінчитися нашестя шоу-бізу в парламент

Артисти, блогери, комедіанти, спортсмени, шоумени б'ють всі рекорди за кількістю охочих потрапити в парламент за всю історію незалежності України. Чим це може закінчитися для країни – дізнавалися журналісти 24 каналу.

Михайло Поплавський, Олег Винник, Сергій Притула, Святослав Вакарчук, сім'я Білоножок, Олександр Скічко, Сергій Сивохо. На цих виборах кількість артистів-кандидатів вражає.

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В такій великій кількості імен шоу-бізу є свої причини.

Причини приходу артистів до влади

► Розчарування

"Оскільки є серйозне розчарування в політиці як такій, в старих політиках як таких, то фактично ті, хто відбулися не в політичному полі, можуть потрапити у політику. Тим паче є прецедент зеленського" – зазначив політолог Олег Саакян.

► Вигідно партіям

Через те, що громадяни хочуть бачити нові обличчя в політиці, партії щедро включають їх у свої свої списки.

Раніше цим користувались політики: їздили із артистами в тури і так доєднували до себе. А тепер просто політики самі конвертують свою впізнаваність у політичні дивіденди,

– пояснив політичний оглядач "Української правди" Роман Романюк.

Чого чекати від шоу-бізу в Раді: ризики

► Не досидять до кінця

Але не слід боятися, що українська сцена спорожніє – кажуть експерти. Адже частина представників шоу-бізу не досидить до кінця каденції і невдовзі повернеться до звичного ремесла. Та й у списки їх беруть не як законотворців, а як приманку для електората.

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► Корупційні ризики

"Ми можемо отримати ситуацію, коли велика частина цих людей, які не мають бекграунду і підготовленості, розчаруються у політиці вже в перший рік. І, відповідно, в командах відбудеться розчарування. На тлі цього корупційні ризики можуть зрости", – підкреслив політолог Олег Саакян.

► На вивільнені місця – ті, хто нижче за списком

А на вивільнені місця прийдуть ті, хто знаходиться нижче за списком. І у підсумку українці отримають зовсім інший парламент.

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► Всі актори чесні – міф: попереду кнопкодавство

Також, необізнаних у політиці співаків і акторів їхні покровителі можуть використовувати як так звану "тушку". Твердження, що актори всі як один чесні – великий міф. Адже на вершину шоу-бізу не завжди потрапляють найбільш талановиті.

"Натискай кнопочку, коли тобі скажуть, а коли не скажуть – не натискай. В принципі, не така напряжна робота за 50 тисяч доларів. І я не знаю, чи люди, які взагалі за життя заробили 50 тисяч доларів, коли їм скажуть, що в місяць можна заробляти стільки, просто нічого не роблячи, чи вони скажуть: ні я не візьму, я чесний", – наголосив політичний оглядач "Української правди" Роман Романюк.

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► Раптовий розпуск Ради

Засилля артистів у Раді може завершитись раптовим її розпуском, припускають експерти. Адже такий парламент ризикує виявитися не компетентним. До того ж майже жоден з український представник шоу-бізу не домігся політичного успіху. Бо на ділі робота в парламенті виявляється рутинною з написання законів, а не романтичною боротьбою за все хороше і проти всього поганого.



Рейтинги партій за даними компанії Kantar / Інфографіка 24 каналу