Корупція в медичній сфері: у кожного шостого українця просили хабара

15% українців, які взяли участь в опитуванні соціологічної групи "Рейтинг" зазначили, що за останній рік зіткнулися з фактами корупції під час отримання медичних послуг. А кожен четвертий з опитаних робив "подарунок" лікарям у вигляді алкоголю, цукерок чи чогось схожого.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 1-10 червня 2018 року.

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Зокрема, якщо у серпні 2017 року 20% опитуваних зізнавались, що у медичних закладах у них вимагали хабара за лікування протягом останніх 12 місяців, то у червні 2018 року ця цифра зменшилась до 15%. Як в 2017, так і в червні 2018 не стикались з цим 56% опитаних, натомість цього року зросла кількість респондентів, які заявили, що за останні 12 місяців не відвідували лікарів.

Відносно частіше з вимогами хабара стикалися мешканці південних регіонів, молодші та більш заможні опитані.



У молодих українців частіше вимагають хабарів у лікарнях, аніж у людей старшого віку

Водночас 27% опитуваних зізнались, що робили подарунок (у вигляді цукерок, алкоголю тощо) у знак подяки за лікування або медичні послуги протягом останніх 12 місяців (46% зазначили, що не робили цього).



Кожен четвертий опитаний робив подарунки лікарям

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