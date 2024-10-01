За попередніми даними, чоловік міг вчинити самогубство. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Ще один окупант з так званого "ЛНР" пішов "до Кобзона"

Російські пропагандисти написали, що тіло "ексміністра палива, енергетики та вугільної промисловості" з "ЛНР" Константіна Завізєнова виявили на території його заміського будинку в Істринському районі Підмосков'я.

Попередньо, чоловік наклав на себе руки. У будинку були мисливські рушниці. Також там був неповнолітній син Завізєнова.

За словами дитини, батько "пив горілку і розмовляв із ним про життя". Потім він планував виїхати спати в готель, а на ранок забрати рушниці та їхати на полювання на Камчатку. Однак, вочевидь, щось пішло не так.

На момент смерті окупанту було 50 років. Він був уродженцем російського міста Перм.

Примітно, що з 2010 по 2016 роки Завізєнов був директором з управління ризиками в "Інтер РАТ ЄЕС" – найбільшій у Росії енергетичній компанії, яку у 2010 році очолив Борис Ковальчук – син близького друга Владіміра Путіна Юрія Ковальчука.

У серпні 2022 року Завізєнов був призначений "міністром" палива, енергетики та вугільної промисловості самопроголошеної незаконного формування "ЛНР".