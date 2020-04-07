Де встановлені блокпости по Україні: інфографіка

Кабмін доручив встановити контрольні пункти між усіма областями на період карантину. Було також доручено організувати на постах моніторинг стану здоров’я шляхом безконтактного вимірювання температури. 24 канал пропонує ознайомитись – де встановили КПП та яких областях.

На контрольно-пропускних пунктах чергують працівники Нацполіції України, Державної служби України з надзвичайниї ситуацій, Держпродоспоживслужби, Нацгвардійці та медики.

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Завдання КПП:

контроль за дотриманням карантинного режиму;

виявлення людей з ознаками захворювання на коронавірус;

надання необхідної медичної допомоги хворим.

На пропускних пунктах у водіїв і пасажирів транспортних засобів перевірятимуть температуру тіла, проводитимуть санітарний огляд речей, багажу та автомобіля.

Якщо працівники виявили ознаки захворювання на коронавірус у людей, то їх будуть напрявляти до спеціалізованих медичних закладів із дотриманням усіх санітарно-медичних вимог.

Щоб безперешкодно пересуватись по території областей необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу та підтверджують продивання на відповідній території. Якщо людина не проживає, але працює у населеному пункті, необхідно мати при собі довідку з місця роботи.

Області, в який встановленні КПП

У Вінницькій області облаштовули 7 КПП:

Вінниця – 3 пункти;

Могилів-Подільський район – 1;

село Краснопілка Гайсинського району – 1;

село Махнівка Козятинського району – 1;

Літинський район – 1.

У Волинській області створили 17 КПП:

Луцьк – 9;

Ківерцівський район – 1;

Маневицький район – 1;

село Крупа Луцького району – 1;

селише міського типу Цумань Ківерцівського району – 1;

селище міського типу Журавники Горохівського району – 1;

місто Берестечко Горохівського району – 1;

село Бережна Воля Любешівського району – 1;

село Литовеж Іваничівського району – 1.

У Дніпропетровській області є 21 КПП:

Дніпро – 5;

Місто Новомосковськ – 1;

Місто Перещепине Новомосковського району – 1;

Юр’ївський район – 1;

селище міського типу Петропавлівка – 1;

селище міського типу Васильківка – 1;

Синельниківський район – 1;

Солонянський район – 1;

Томаківський район – 1;

Криничанський район – 1;

село Мар’янське Апостолівського району – 1;

Криворізький район – 2;

село Жовте П’ятихатського району – 1;

Верхньодніпровський район – 1;

Царичанський район – 1;

село Чернеччина Магдалинівського району – 1.

Важливо Переміщення між областями можуть обмежити: подробиці

У Донецькій області передбачено 5 КПП:

Маріуполь – 1;

селище міського типу Мангуш – 1;

Багатир Великоновосілківського району – 1;

місто Покровськ – 1;

село Долина Слов’янського району – 1.

У Житомирській області – 5 КПП у Радомишльському районі.

На Закарпатті обладнали 4 КПП:

Ужоцький перевал – 1;

Торунський перевал – 1;

Яблунецький перевал – 1;

Абранський перевал – 1.

У Запорізькій області є 4 КПП у Мелітополі.

У Івано-Франківській області передбачено 7 КПП:

Івано-Франківськ – 5;

Снятин – 1;

село Орелець Снятинського району – 1.

У Київській області облаштували 10 КПП:

Київ – 8;

село Лісники Києво-Святошинського району – 1;

село Козин Обухівського району – 1.

У Кіровоградській області є 3 КПП:

Кропивницький – 1;

Долинський район – 1;

Олександрівський район – 1.

У Луганській області облаштували 3 КПП:

Кремінна – 1;

Сватове – 1;

блокпост "Лисичанськ-Бахмут" – 1.

У Львівській області планується 2 КПП:

село Монастирок-Оглядівський Радехівського району – 1;

село Оглядова Радехівського району – 1.

В Одеській області передбачено 26 КПП:

Одеса – 11;

Біляївський район – 1;

Ізмаїльський район – 1;

Білгород-Дністровський район – 1;

на в’їздах з боку Миколаївської, Кіровоградської та Вінницької областей – 12.

У Полтавській області – 5 КПП і всі в Полтаві.

У Рівненській області – 12 КПП:

Корець – 1;

Сарни – 1;

село Опарипси Радивилівського району – 1;

Вараш – 2;

село Тинне Сарненського району – 1;

На іншій території області – 6 КПП.

У Сумській області є 33 КПП:

Суми – 6;

Шостка – 1;

На решті території області – 26.

У Тернопільській області розміщують 16 КПП:

Тернопіль – 10;

Заліщики – 1;

Монастириська – 1;

Монастирський район – 4.

У Херсонській області – 6 КПП:

Генічеськ – 3;

на в’їздах з боку Запорізької області – 3.

У Хмельницькій області – 16 КПП:

Хмельницький – 5;

Нетішин – 2;

село Кам’янка Ізяславського району – 1;

селище міського типу Ямпіль Білогірського району – 1;

село Лисогірка Теофіпольського району – 1;

Волочиськ – 1;

селище міського типу Війтівці Волочиського району – 1;

селище міського типу Сатанів Городоцького району – 1;

село Гусятин Чемеровицького району – 1;

село Гуків Чемеровицького району – 1;

село Жванець Кам’янець-Подільського району – 1.

У Черкаській області у місті Кам’янка – 4 КПП.

Чернівецьку область закрили на в'їзд і виїзд до 24 квітня 2020 року. Тут працюють 12 КПП. В'їхати можуть лише мешканці області. Також в’їзд і виїзд дозволений лише вантажним, транзитним та промисловим авто.



Карантинні блокпости / Інфографіка 24 каналу