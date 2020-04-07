Де встановлені блокпости по Україні: інфографіка
Кабмін доручив встановити контрольні пункти між усіма областями на період карантину. Було також доручено організувати на постах моніторинг стану здоров’я шляхом безконтактного вимірювання температури. 24 канал пропонує ознайомитись – де встановили КПП та яких областях.
На контрольно-пропускних пунктах чергують працівники Нацполіції України, Державної служби України з надзвичайниї ситуацій, Держпродоспоживслужби, Нацгвардійці та медики.
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Завдання КПП:
- контроль за дотриманням карантинного режиму;
- виявлення людей з ознаками захворювання на коронавірус;
- надання необхідної медичної допомоги хворим.
На пропускних пунктах у водіїв і пасажирів транспортних засобів перевірятимуть температуру тіла, проводитимуть санітарний огляд речей, багажу та автомобіля.
Якщо працівники виявили ознаки захворювання на коронавірус у людей, то їх будуть напрявляти до спеціалізованих медичних закладів із дотриманням усіх санітарно-медичних вимог.
Щоб безперешкодно пересуватись по території областей необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу та підтверджують продивання на відповідній території. Якщо людина не проживає, але працює у населеному пункті, необхідно мати при собі довідку з місця роботи.
Області, в який встановленні КПП
У Вінницькій області облаштовули 7 КПП:
- Вінниця – 3 пункти;
- Могилів-Подільський район – 1;
- село Краснопілка Гайсинського району – 1;
- село Махнівка Козятинського району – 1;
- Літинський район – 1.
У Волинській області створили 17 КПП:
- Луцьк – 9;
- Ківерцівський район – 1;
- Маневицький район – 1;
- село Крупа Луцького району – 1;
- селише міського типу Цумань Ківерцівського району – 1;
- селище міського типу Журавники Горохівського району – 1;
- місто Берестечко Горохівського району – 1;
- село Бережна Воля Любешівського району – 1;
- село Литовеж Іваничівського району – 1.
У Дніпропетровській області є 21 КПП:
- Дніпро – 5;
- Місто Новомосковськ – 1;
- Місто Перещепине Новомосковського району – 1;
- Юр’ївський район – 1;
- селище міського типу Петропавлівка – 1;
- селище міського типу Васильківка – 1;
- Синельниківський район – 1;
- Солонянський район – 1;
- Томаківський район – 1;
- Криничанський район – 1;
- село Мар’янське Апостолівського району – 1;
- Криворізький район – 2;
- село Жовте П’ятихатського району – 1;
- Верхньодніпровський район – 1;
- Царичанський район – 1;
- село Чернеччина Магдалинівського району – 1.
Важливо Переміщення між областями можуть обмежити: подробиці
У Донецькій області передбачено 5 КПП:
- Маріуполь – 1;
- селище міського типу Мангуш – 1;
- Багатир Великоновосілківського району – 1;
- місто Покровськ – 1;
- село Долина Слов’янського району – 1.
У Житомирській області – 5 КПП у Радомишльському районі.
На Закарпатті обладнали 4 КПП:
- Ужоцький перевал – 1;
- Торунський перевал – 1;
- Яблунецький перевал – 1;
- Абранський перевал – 1.
У Запорізькій області є 4 КПП у Мелітополі.
У Івано-Франківській області передбачено 7 КПП:
- Івано-Франківськ – 5;
- Снятин – 1;
- село Орелець Снятинського району – 1.
У Київській області облаштували 10 КПП:
- Київ – 8;
- село Лісники Києво-Святошинського району – 1;
- село Козин Обухівського району – 1.
У Кіровоградській області є 3 КПП:
- Кропивницький – 1;
- Долинський район – 1;
- Олександрівський район – 1.
У Луганській області облаштували 3 КПП:
- Кремінна – 1;
- Сватове – 1;
- блокпост "Лисичанськ-Бахмут" – 1.
У Львівській області планується 2 КПП:
- село Монастирок-Оглядівський Радехівського району – 1;
- село Оглядова Радехівського району – 1.
В Одеській області передбачено 26 КПП:
- Одеса – 11;
- Біляївський район – 1;
- Ізмаїльський район – 1;
- Білгород-Дністровський район – 1;
- на в’їздах з боку Миколаївської, Кіровоградської та Вінницької областей – 12.
У Полтавській області – 5 КПП і всі в Полтаві.
У Рівненській області – 12 КПП:
- Корець – 1;
- Сарни – 1;
- село Опарипси Радивилівського району – 1;
- Вараш – 2;
- село Тинне Сарненського району – 1;
- На іншій території області – 6 КПП.
У Сумській області є 33 КПП:
- Суми – 6;
- Шостка – 1;
- На решті території області – 26.
У Тернопільській області розміщують 16 КПП:
- Тернопіль – 10;
- Заліщики – 1;
- Монастириська – 1;
- Монастирський район – 4.
У Херсонській області – 6 КПП:
- Генічеськ – 3;
- на в’їздах з боку Запорізької області – 3.
У Хмельницькій області – 16 КПП:
- Хмельницький – 5;
- Нетішин – 2;
- село Кам’янка Ізяславського району – 1;
- селище міського типу Ямпіль Білогірського району – 1;
- село Лисогірка Теофіпольського району – 1;
- Волочиськ – 1;
- селище міського типу Війтівці Волочиського району – 1;
- селище міського типу Сатанів Городоцького району – 1;
- село Гусятин Чемеровицького району – 1;
- село Гуків Чемеровицького району – 1;
- село Жванець Кам’янець-Подільського району – 1.
У Черкаській області у місті Кам’янка – 4 КПП.
Чернівецьку область закрили на в'їзд і виїзд до 24 квітня 2020 року. Тут працюють 12 КПП. В'їхати можуть лише мешканці області. Також в’їзд і виїзд дозволений лише вантажним, транзитним та промисловим авто.
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