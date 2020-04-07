16:25
7 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Де встановлені блокпости по Україні: інфографіка

      - Читать новость на русском
      КПП на території України / prm.ua

      Кабмін доручив встановити контрольні пункти між усіма областями на період карантину. Було також доручено організувати на постах моніторинг стану здоров’я шляхом безконтактного вимірювання температури. 24 канал пропонує ознайомитись – де встановили КПП та яких областях.

      На контрольно-пропускних пунктах чергують працівники Нацполіції України, Державної служби України з надзвичайниї ситуацій, Держпродоспоживслужби, Нацгвардійці та медики.

      Читайте також Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів

      Завдання КПП:

      • контроль за дотриманням карантинного режиму;
      • виявлення людей з ознаками захворювання на коронавірус;
      • надання необхідної медичної допомоги хворим.

      На пропускних пунктах у водіїв і пасажирів транспортних засобів перевірятимуть температуру тіла, проводитимуть санітарний огляд речей, багажу та автомобіля.

      Якщо працівники виявили ознаки захворювання на коронавірус у людей, то їх будуть напрявляти до спеціалізованих медичних закладів із дотриманням усіх санітарно-медичних вимог.

      Щоб безперешкодно пересуватись по території областей необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу та підтверджують продивання на відповідній території. Якщо людина не проживає, але працює у населеному пункті, необхідно мати при собі довідку з місця роботи.

      Області, в який встановленні КПП

      У Вінницькій області облаштовули 7 КПП:

      • Вінниця – 3 пункти;
      • Могилів-Подільський район – 1;
      • село Краснопілка Гайсинського району – 1;
      • село Махнівка Козятинського району – 1;
      • Літинський район – 1.

      У Волинській області створили 17 КПП:

      • Луцьк – 9;
      • Ківерцівський район – 1;
      • Маневицький район – 1;
      • село Крупа Луцького району – 1;
      • селише міського типу Цумань Ківерцівського району – 1;
      • селище міського типу Журавники Горохівського району – 1;
      • місто Берестечко Горохівського району – 1;
      • село Бережна Воля Любешівського району – 1;
      • село Литовеж Іваничівського району – 1.

      У Дніпропетровській області є 21 КПП:

      • Дніпро – 5;
      • Місто Новомосковськ – 1;
      • Місто Перещепине Новомосковського району – 1;
      • Юр’ївський район – 1;
      • селище міського типу Петропавлівка – 1;
      • селище міського типу Васильківка – 1;
      • Синельниківський район – 1;
      • Солонянський район – 1;
      • Томаківський район – 1;
      • Криничанський район – 1;
      • село Мар’янське Апостолівського району – 1;
      • Криворізький район – 2;
      • село Жовте П’ятихатського району – 1;
      • Верхньодніпровський район – 1;
      • Царичанський район – 1;
      • село Чернеччина Магдалинівського району – 1.

      Важливо Переміщення між областями можуть обмежити: подробиці

      У Донецькій області передбачено 5 КПП:

      • Маріуполь – 1;
      • селище міського типу Мангуш – 1;
      • Багатир Великоновосілківського району – 1;
      • місто Покровськ – 1;
      • село Долина Слов’янського району – 1.

      У Житомирській області – 5 КПП у Радомишльському районі.

      На Закарпатті обладнали 4 КПП:

      • Ужоцький перевал – 1;
      • Торунський перевал – 1;
      • Яблунецький перевал – 1;
      • Абранський перевал – 1.

      У Запорізькій області є 4 КПП у Мелітополі.

      У Івано-Франківській області передбачено 7 КПП:

      • Івано-Франківськ – 5;
      • Снятин – 1;
      • село Орелець Снятинського району – 1.

      У Київській області облаштували 10 КПП:

      • Київ – 8;
      • село Лісники Києво-Святошинського району – 1;
      • село Козин Обухівського району – 1.

      У Кіровоградській області є 3 КПП:

      • Кропивницький – 1;
      • Долинський район – 1;
      • Олександрівський район – 1.

      У Луганській області облаштували 3 КПП:

      • Кремінна – 1;
      • Сватове – 1;
      • блокпост "Лисичанськ-Бахмут" – 1.

      У Львівській області планується 2 КПП:

      • село Монастирок-Оглядівський Радехівського району – 1;
      • село Оглядова Радехівського району – 1.

      В Одеській області передбачено 26 КПП:

      • Одеса – 11;
      • Біляївський район – 1;
      • Ізмаїльський район – 1;
      • Білгород-Дністровський район – 1;
      • на в’їздах з боку Миколаївської, Кіровоградської та Вінницької областей – 12.

      У Полтавській області – 5 КПП і всі в Полтаві.

      У Рівненській області – 12 КПП:

      • Корець – 1;
      • Сарни – 1;
      • село Опарипси Радивилівського району – 1;
      • Вараш – 2;
      • село Тинне Сарненського району – 1;
      • На іншій території області – 6 КПП.

      У Сумській області є 33 КПП:

      • Суми – 6;
      • Шостка – 1; 
      • На решті території області – 26.

      У Тернопільській області розміщують 16 КПП:

      • Тернопіль – 10;
      • Заліщики – 1;
      • Монастириська – 1;
      • Монастирський район – 4.

      У Херсонській області – 6 КПП:

      • Генічеськ – 3;
      • на в’їздах з боку Запорізької області – 3.

      У Хмельницькій області – 16 КПП:

      • Хмельницький – 5;
      • Нетішин – 2;
      • село Кам’янка Ізяславського району – 1;
      • селище міського типу Ямпіль Білогірського району – 1;
      • село Лисогірка Теофіпольського району – 1;
      • Волочиськ – 1;
      • селище міського типу Війтівці Волочиського району – 1;
      • селище міського типу Сатанів Городоцького району – 1;
      • село Гусятин Чемеровицького району – 1;
      • село Гуків Чемеровицького району – 1;
      • село Жванець Кам’янець-Подільського району – 1.

      У Черкаській області у місті Кам’янка – 4 КПП.

      Чернівецьку область закрили на в'їзд і виїзд до 24 квітня 2020 року. Тут працюють 12 КПП. В'їхати можуть лише мешканці області. Також в’їзд і виїзд дозволений лише вантажним, транзитним та промисловим авто.


      Карантинні блокпости / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини Запоріжжя Новини Донецька Інфографіка Транспорт Новини Львова Новини Івано-Франківська Новини Полтави Новини Одеси Новини Житомира Новини Дніпра Вінниця
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 13:10 Борис Джонсон через коронавірус пробув ніч у реанімації: біографія британського прем’єра
      Новини світу 3830
      сьогодні , 10:23 Автобус, який евакуював українців, потрапив у ДТП під Будапештом: багато постраждалих
      Новини України 7022
      сьогодні , 12:05 Чому монобільшість "Слуги народу" не може зібрати голосів: пояснення Разумкова
      Новини України 5323
      сьогодні , 14:00 Коронавірус в Іспанії: після 4-денного спаду кількість смертей знову зросла
      Здорове життя 74624
      сьогодні , 10:06 Благовіщення 2020: що не можна робити в це релігійне свято
      Традиції 50750
      сьогодні , 10:37 Коронавірус в Росії: понад 1000 нових випадків за добу
      Лікування 166057
      сьогодні , 15:58 Чорнобильська зона палає вже четвертий день: останні новини і відео
      Новини України 17255
      сьогодні , 10:30 "Спіймали на гарячому": стало відомо, хто давав хабарі лікарям за рецепти на "потрібні" ліки
      Новини України 6599
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 16:20 Ціни на продукти: що подорожчало і чи винен карантин
      Анна Запотоцька
      сьогодні , 15:20 Новини про коронавірус 7 квітня: план виходу України з карантину, в Китаї жодної смерті
      Соломія Ніколайчук
      Залиште відгук