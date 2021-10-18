У Кремлі назвали вступ України в НАТО найгіршим сценарієм
Джерело:ТАСС
У Путіна вкотре прокоментували потенційний вступ України до Північноатлантичного альянсу. Кажуть про так звані "червоні лінії".
Це сценарій, який виходить за "червоні лінії" національних інтересів Росії. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
До речі Лавров закинув Столтенбергу, що НАТО підтримує "неонацистів в Україні"
Він стверджує, що це може змусити Росію вжити активних заходів для власної безпеки.
Вступ України в НАТО став би найгіршим сценарієм,
– сказав Пєсков.
Про "червоні лінії" Кремль говорить не вперше
Раніше Пєсков коментував ймовірну появу військ НАТО на території України. Він казав, що в такому випадку Росія та Білорусь діятимуть спільно. Тому що, мовляв, це перебуває за межею "червоних ліній".
Крім того, прессекретар Путіна також заявляв, що Кремль вживатиме контрзаходів, якщо Україна приєднається до НАТО.
Що відомо про вступ України до НАТО
- У червні 2020 року Альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей. Тепер країна очікує отримати ПДЧ.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу буде більш реалістичним, якщо Росія стане слабшою.
- Президент США Джозеф Байден заявив, що підтримує євроатлантичні прагнення України. Однак в цьому питанні не все від нього залежить.
- Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна і Грузія обов'язково стануть членами НАТО, але це "не питання завтрашнього дня".