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Кримський міст: Турчинов заявив про серйозну загрозу для України

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Турчинов вважає Кримський міст серйозною загрозою безпеки України
Турчинов вважає Кримський міст серйозною загрозою безпеки України / Фото з відкритих джерел

Завдяки будівництву Кримського мосту, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною Росії, країна-агресор може оперативно перекидати туди значні сили Сухопутних військ.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає прес-служба РНБО.

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Зведення Росією моста через Керченську протоку в окупованому нею Криму створило ряд серйозних загроз і методів тиску на Україну, ключовим з яких є загроза безпеці Української держави. Завдяки мосту тепер можна оперативно перекидати значні сили сухопутних військ РФ до Криму з подальшим проведенням наступальних операцій на півдні України,
– сказав політик.

Секретар РНБО зауважив, що побудувавши Кримський міст, Росія отримала можливість здійснювати незаконний контроль над судами, які перетинають Керченську протоку, і блокувати в будь-який момент українські порти в Азовському морі.

"Україна має можливість затримувати російські кораблі, які своїми діями порушують наше законодавство... Але якщо ми діємо адекватно в рамках міжнародного законодавства, то Росія, як завжди, грубо порушує норми міжнародного права, проводячи незаконний огляд кораблів, що йдуть в українські порти. Це фактично продовження гібридної війни в економічній площині, демонстрація готовності здійснити блокаду наших портів на Азовському морі", – наголосив Турчинов.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.

Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Олександр Турчинов РНБО Анексія Криму Кримський міст
Джерело: 24 Канал
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