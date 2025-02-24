Наслідки президентства Трампа будуть руйнівними, зокрема для США, – Фесенко
- Політолог Володимир Фесенко вважає, що президентство Трампа матиме негативні наслідки для США та їх відносин з Україною, зокрема через його тактику примусу.
- Фесенко підкреслює, що Україні варто зосередитися на формуванні спільних підходів з Європою та усвідомити, що допомоги від США більше не буде.
Україна дуже швидко втрачає свого ще нещодавно стратегічного партнера, який їй допомагав. Він не стане ворогом, але вже другом не буде. Нині Трамп та його команда представляють собою цинічного торговця і зрадника, але ці визначення не стосуються американського народу.
Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Володимир Фесенко, додавши, що зараз ситуація у відносинах США та України загострена, триває кризова фаза. З боку Сполучених Штатів є неприкритий шантаж, але завтра може статися так, що Трамп перемикнеться на когось іншого або буде тиснути на Росію, використовуючи для цього Україну.
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В низці країн світу антиамериканські настрої
Політолог вважає, що ситуація в США буде змінюватися, зокрема і в голові Трампа можуть бути коливання. Зараз, зі слів Фесенка, спостерігається тактика примусу, політико-економічний рекет стосовно України.
Наша держава і так у скрутному становищі, а новий американський президент, як наголосив політолог, її не те щоб добиває, але намагається зробити з неї боржника на невизначений період. Американці отримали антипатію з боку багатьох українців. Так люди реагують на вчинки та суперечливі заяви Трампа.
Це стосується не тільки України, аналогічна ситуація в Канаді, де різкий сплеск антиамериканських настроїв, як і в багатьох країнах світу. Наслідки президентства Трампа будуть руйнівними, зокрема для США. Ми ще не знаємо масштаб цих процесів,
– зауважив Фесенко.
Що має усвідомити Україна?
Трамп, як наголосив політолог – стихійне політичне лихо, він виступає в ролі руйнівника міжнародного світового порядку, партнерських відносин США з Україною, країнами ЄС, Канадою та іншими. Фесенко підкреслив, що українці воюватимуть з російськими окупантами, продовжуватимуть чинити спротив, навіть якщо буде не вистачати зброї.
"Думаю, що у Трампа в оточенні не такі вже й дурні. Так, вони лояльні, такого культу особистості президента ще не було, але вони розуміють, що якщо США здадуть Україну повністю, ще й будуть відходити зі Східної Європи, як того вимагає Росія, тоді це буде абсолютна поразка США. Це буде "новий Афганістан", тільки вже для Трампа", – впевнений Фесенко.
Тому, на думку політолога, адміністрація 47-го президента США намагатиметься збалансувати ситуацію, яка нині склалася. Сьогодні, як зауважив політолог, треба розуміти, що тієї політики й того відношення американської влади до нашої держави, що були раніше, вже не буде. Невипадково, з його слів, деякі люди зараз згадують з ностальгією колишнього президента США Байдена, бо нині дуже помітний контраст в порівнянні з чинним лідером Сполучених Штатів Трампом.
Політолог наголосив, що Україні треба ставитись до сьогоднішньої ситуації як до нового виклику, а керівництву держави потрібно знайти баланс між тактичними інтересами, мінімізувати ризики, пов'язані з Трампом.
У нас були ще суттєвіші критичні обставини, на початку війни, але ми вистояли. От і зараз треба вистояти. Треба розуміти, що допомоги від США більше не буде. Варто сприймати це як нову реальність,
– зазначив Фесенко.
Нині, зі слів політолога, головний партнер України, з яким нашій державі зараз треба формувати спільні підходи для протистояння не тільки Росії, а й тиску Трампа – це Європа. Вона, на думку Фесенка, ще не зовсім до цього готова, але якщо вдасться згуртуватися, то можна буде досягнути вдалого результату.