Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому у Львові проголосували, не так як в інших областях, плани Зеленського щодо зовнішньої політики України, як Кремль вплинув на результати виборів в Україні.

1. Львівський феномен: чому область проголосувала не так, як решта України







Дуже цікаво виглядає карта України, де, за результатами голосування, Львівщина – бордова, а решта Україна – зелена...



Найважливіше про президентські вибори-2019

2. Окружний адмінсуд Києва не дає Порошенку здійснювати його повноваження







Окружний адміністративний суд Києва заблокував іще чинному голові держави Петру Порошенку можливість призначити двох членів Вищої ради правосуддя за президентською квотою. Чому?



Найцікавіші матеріали про Петро Порошенка читайте тут тут!

3. Зовнішньополітичний курс: куди Зеленський поведе Україну?







Сьогодні про перемогу демократії в Україні гучно заявляють світові лідери, пишуть впливові закордонні медіа. У своїх привітаннях Зеленському очільники багатьох держав особливо наголошують на необхідності збереження зовнішньополітичного курсу України...



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4. Российские паспорта для жителей "ЛДНР": эйфории там не наблюдается







Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. Как это восприняли в "ЛДНР"?



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5. Россия и выборы в Украине: как Кремль влиял на мнение избирателей







Эта статья не о технологиях, которые применял Зеленский. В конечном итоге, победу обеспечили не они. Основная его заслуга в том, что он вовремя вскочил в созданный вакуум политического кризиса...



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