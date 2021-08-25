Кулеба потішився з того, як у Москві "палає" після Кримської платформи

Кримська платформа 23 серпня стала для України історичною подією, до якої приєдналися 46 іноземних делегацій. Про саміт дізналися мільйони людей у всьому світі, однак у Росії цим не задоволені.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що станом на 25 серпня вийшло понад 300 публікацій про Кримську платформу майже у 50 країнах світу – від Північної та Центральної Америки до Південно-Східної Азії.

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Кулеба згадав і про реакцію Росії. Однак щодо неї міністр висловився коротко.

"Не звертатиму вашу увагу на істеричні реакції Москви та проросійських медіаресурсів. Там палає", – написав Кулеба.

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Міністр наголосив, що кількість публікацій досі зростає – виходять аналітичні статті та цитати з інтерв'ю іноземних лідерів, які відвідали саміт.

Україна наполягає на своєму праві на Крим,

– з таким заголовком вийшов текст у швейцарській газеті Blick.

Крім того, французьке радіо RFI, яке має аудиторію у понад 35 мільйонів слухачів, зазначило, що Україна перебуває у центрі дипломатичної активності, а Кримська платформа – саміт, що має розв'язати питання деокупації Криму. Крім того, RFI наголосило, що подія відбулася попри обурення та тиск Кремля.

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"Президент Зеленський прагне насамперед повернути Крим назад до порядку денного світової дипломатії… Вражає, що він отримав так багато підтримки", — написав Шашанк Джоші – безпековий аналітик британського The Economist.

Міністр підсумував цитатою експерта з болгарського видання Frognews. Там мовиться про Росію.

"Кримська платформа не тільки збереже Крим у центрі уваги, але і нагадає Росії про те, що вона зробила. Нагадає, що рано чи пізно їй доведеться повернути тимчасово окупований Крим і взяти на себе відповідальність за свої дії", – повідомили у Frognews.

Кримська платформа – ініціатива, яка має на меті напрацьовувати план деокупації Криму та захисту прав кримських татар.

Текст публікації Дмитра Кулеби:

У історичному саміті Кримської платформи взяли участь 46 іноземних делегацій. За ці дні вийшло понад 300 (!) публікацій про Кримську платформу у виданнях майже 50 країн світу від Північної та Центральної Америки до Південно-Східної Азії.

Цифри продовжують зростати, виходять аналітичні статті та цитати з інтерв’ю іноземних лідерів, які побували на саміті в Києві. Мільйони людей у світі дізналися про Кримську платформу.

"Україна наполягає на своєму праві на Крим", – заголовок швейцарської газети Blick.

"Кримська платформа покликана зрушити питання щодо повернення Криму", – пише японське новинне агентство Jiji Press.

Міжнародне французьке радіо RFI: "Україна в центрі дипломатичної активності: сьогодні у Києві відбувається запуск Кримської платформи – першого великого міжнародного саміту, який має на меті розв'язати складне питання деокупації Криму… Понад 40 країн направили своїх високих представників до Києва для участі у саміті, попри обурення та тиск Кремля". До речі, це одне з найпопулярніших радіо у світі з аудиторією у понад 35 мільйонів людей.

Навіть у далекій дружній нам Бразилії видання Estado De Minas пише: "Представники майже 50 країн світу зібралися у Києві, щоб припинити окупацію українського півострова Крим". Здаля цифри трошки зростають, а формулювання трошки спрощуються. Але на нашу користь.

"Президент Зеленський прагне насамперед повернути Крим назад до порядку денного світової дипломатії… Вражає, що він отримав так багато підтримки", – каже безпековий аналітик британського The Economist Шашанк Джоші.

"Кримська платформа не тільки збереже Крим у центрі уваги, але і нагадає Росії про те, що вона зробила. Нагадає, що рано чи пізно їй доведеться повернути тимчасово окупований Крим і взяти на себе відповідальність за свої дії", – підсумовує експерт у болгарському виданні Frognews.

Не буду звертати вашу увагу на істеричні реакції Москви та проросійських медіаресурсів. Там палає.

Коротко кажучи: Слава Україні!

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