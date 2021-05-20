Кремль помітить, – Кулеба розповів, як Росія може відповісти Україні на справу проти Медведчука

Дмитро Кулеба переконаний, що Росія врахує ситуацію з Віктором Медведчуком у подальшій стратегії щодо України. Водночас Кремль відповість не зараз.

Глава Міністерства закордонних справ Кулеба наголосив, що свою роль тут зіграє ставлення Володимира Путіна до Медведчука – його кума. За словами посадовця, "справа не залишиться непоміченою у Кремлі"

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Я б не очікував якихось негайних дій у відповідь. Утім, врахування цього чинника буде в стратегії Росії щодо України, тут я сумнівів не маю,

– наголосив Кулеба.

Глава МЗС України зауважив, що ризики від справи проти Медведчука можуть бути найрізноманітнішими.

"Від точкового дошкульного удару у відповідь, до врахування цього у межах військової ескалації, яка продовжується", – зауважив Кулеба.

Водночас, за словами посадовця, це не матиме впливу на майбутню зустріч Путіна з президентом Володимиром Зеленським. Кулеба наголосив, що зустріч зароджується дуже важко, однак українська сторона готова до розмови.

Справа Медведчука: головне

Проросійському політику Віктору Медведчуку інкримінують державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.

Окрім того, у Службі безпеки України заявили, що Медведчук передавав російській стороні секретну інформацію про прихований військовий підрозділ ЗСУ.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова 11 травня 2021 року підписала підозру куму Путіна.

Прокуратура вимагала, щоб Медведчука взяли під варту.

Водночас Печерський районний суд Києва 13 травня обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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