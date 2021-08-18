На Київщині у продажу виявили небезпечний дитячий посуд

Це продукція компанії Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd. Посуд продається під брендом Kean.

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Що знайшли у посуду

У ньому Держпродспоживслужба знайшла міграцію легких органічних компонентів – 1,6%.

Експортують посуд з Китаю через Данію (вантажовідправник: FB Trading ApS, Hinnerup). В Україні небезпечні товари для дітей отримав ФОП Кравченко Владислав, який зареєстрований у місті Світловодськ, Кіровоградської області.

Держпродспоживслужба попереджає, що посуд необхідно негайно вилучити з продажу.

Як виглядають ці товари

Товари, які виробляє це підприємство представлені на їх сайті. Це й ложечки, чашечки, тарілочки, різноманітні набори тощо.

Небезпечний посуд з Китаю / Фото Keansilicone

Ложечки, які можуть містити небезпечні речовини / Фото Keansilicone

Ось посилання на весь асортимент: https://www.keansilicone.com/Baby_daily_necessities/

Раніше у Києві виявили поставку посуду, який містить свинець та кадмій. Небезпечні для здоров'я каструлі прибули також з Китаю, але через Німеччину.