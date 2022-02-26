Ребенок родился в укрытии примерно в 9 часов вечера 25 февраля. То есть украинка Мия родилась именно тогда, когда продолжались вражеские обстрелы города.

Примерно тогда Российские оккупанты запустили ракеты по Киеву

Роды были тяжелыми

Сначала об этом написала экс-нардеп Анна Гопко, а впоследствии радостную новость также подтвердили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. В публикациях отметили, что это были тяжелые роды. Однако, к счастью, все прошло хорошо.

Пользователи сети сразу же выразили свои поздравления ребенку, родившемуся в такое сложное время. А его мать сразу начали называть героиней.



Комментарий, о героизме матери Мии / Скриншот 24 канала

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Читайте полный текст сообщения Анны Гопко:

Миа родилась в укрытии этой ночью в стрессовой среде – бомбардировке Киева. Ее мама счастлива после этих тяжелых родов. Когда Путин убивает украинцев, мы призываем матерей в России и Беларуси на протест против войны России в Украине. Мы защищаем жизнь и человечество.