Дитинка народилася в укритті приблизно о 9 годині вечора 25 лютого. Тобто українка Мія народилася саме тоді, коли тривали ворожі обстріли міста.

Приблизно тоді Російські окупанти запустили ракети по Києву

Пологи були важкими

Спершу про це написала екснардепка Ганна Гопко, а згодом радісну новину також підтвердили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. У публікаціях зазначили, що це були важкі пологи. Проте, на щастя, все пройшло добре.

Користувачі мережі одразу висловили свої привітання дитині, яка народилася в такий складний час. А її матір одразу почали називати героїнею.





Коментар, про героїзм матері Мії / Скриншот 24 каналу

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Читайте повний текст допису Ганни Гопко:

Міа народилася в укритті цієї ночі в стресовому середовищі – бомбардуванні Києва. Її мама щаслива після цих важких пологів. Коли Путін вбиває українців, ми закликаємо матерів Росії та Білорусі на протест проти війни Росії в Україні. Ми захищаємо життя і людство.