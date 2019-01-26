26 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

26 січня 2019 року відзначають день Яреми. Також 26 січня щороку у всьому світі відзначають Міжнародний день митника – професійне свято всіх працівників митних служб планети.

Іменини сьогодні святкують: Максим, Петро, Яків.

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Народні прикмети на 26 січня

– Ліс шумить – чекайте тепла.

– Собака спить біля своєї будки – чекайте відлиги. Якщо дрімає – холоди протримаються ще довго.

– Йде дощ – у наступному році буде багатий урожай.

– Вдень поривчастий вітер, а ввечері затишшя – до потепління.

– Вдень снігопад – ввечері очікуйте на мороз.

– Дерева інеєм вкрилися – до хорошого врожаю.

– Людям, імена яких починаються на букву "І" – цього дня посміхнеться успіх.

Що можна робити 26 січня

1. Перед тим, як увечері укладати дитину спати, треба посадити до неї в ліжечко кішку. Кажуть, що після цього дитина весь рік буде добре спати.

Що не можна робити 26 січня

1. Не виходьте цього дня з дому без особливої потреби.

2. Не рекомендується цього дня важко працювати.