Конкурс аерофотографії Aerial 2020 оприлюднив переможців та фіналістів свого щорічного "змагання", у якому приймають участь близько 10 тисяч авторів. Цьогорічним переможцем став Zaanse Schans, який зробив неймовірне фото муніципалітету Занстад у Нідерландах.

Чоловік зміг обійти 9018 фотографій авторів, які змагались за найкращий вигляд "зверху" у своїх фото. Перемога у конкурсі є символічною – 1000 доларів, втім для митців часто значно більшим є визнання та участь у конкурсі, ніж перемога. На знімках, які зібрало видання Bored Panda, можна зібрати найдивовижніші фотографії з усього світу.

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Коли ви бачите світ зверху, ви розумієте, наскільки важливою може бути точка зору. Ці 30 творів мистецтва перетворюють нас в птахів, щоб помилуватися планетою Земля зверху. Спасибі всім фотографам світу, які брали участь в #Aerial2020!

– поділився генеральний директор і співзасновник Агори, у якому можна розміщувати свої аерофото.

На цьогорічних 30 знімках можна побачити красу не лише Нідерландів, а й Китаю, Балі, США, Франції, Данії, Іспанії та багатьох інших країн. Пропонуємо їх усіх переглянути та обрати найулюбленіше!

Найкращі 30 фотографій з конкурсу Aerial 2020



Нідерланди / Фото Agora Images



Ісландія / Фото Agora Images



Гонконг / Фото Agora Images



Австралія / Фото Agora Images



Данія / Фото Agora Images



Сінгапур / Фото Agora Images



Угорщина / Фото Agora Images



США / Фото Agora Images



Індонезія / Фото Agora Images



Німеччина / Фото Agora Images



Балі, Індонезія / Фото Agora Images



Австралія / Фото Agora Images



Іспанія / Фото Agora Images



Австрія / Фото Agora Images



Італія / Фото Agora Images



Франція / Фото Agora Images



Гонконг / Фото Agora Images



Іспанія / Фото Agora Images



США / Фото Agora Images



Туреччина / Фото Agora Images



Іспанія / Фото Agora Images



Китай / Фото Agora Images



Колумбія / Фото Agora Images



Китай / Фото Agora Images



США / Фото Agora Images



Росія / Фото Agora Images



Австралія / Фото Agora Images



Таїланд / Фото Agora Images



Китай / Фото Agora Images



США / Фото Agora Images