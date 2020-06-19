30 фотографій з висоти пташиного польоту, які перехоплюють подих
Конкурс аерофотографії Aerial 2020 оприлюднив переможців та фіналістів свого щорічного "змагання", у якому приймають участь близько 10 тисяч авторів. Цьогорічним переможцем став Zaanse Schans, який зробив неймовірне фото муніципалітету Занстад у Нідерландах.
Чоловік зміг обійти 9018 фотографій авторів, які змагались за найкращий вигляд "зверху" у своїх фото. Перемога у конкурсі є символічною – 1000 доларів, втім для митців часто значно більшим є визнання та участь у конкурсі, ніж перемога. На знімках, які зібрало видання Bored Panda, можна зібрати найдивовижніші фотографії з усього світу.
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Коли ви бачите світ зверху, ви розумієте, наскільки важливою може бути точка зору. Ці 30 творів мистецтва перетворюють нас в птахів, щоб помилуватися планетою Земля зверху. Спасибі всім фотографам світу, які брали участь в #Aerial2020!
– поділився генеральний директор і співзасновник Агори, у якому можна розміщувати свої аерофото.
На цьогорічних 30 знімках можна побачити красу не лише Нідерландів, а й Китаю, Балі, США, Франції, Данії, Іспанії та багатьох інших країн. Пропонуємо їх усіх переглянути та обрати найулюбленіше!
Найкращі 30 фотографій з конкурсу Aerial 2020
Нідерланди / Фото Agora Images
Ісландія / Фото Agora Images
Гонконг / Фото Agora Images
Австралія / Фото Agora Images
Данія / Фото Agora Images
Сінгапур / Фото Agora Images
Угорщина / Фото Agora Images
США / Фото Agora Images
Індонезія / Фото Agora Images
Німеччина / Фото Agora Images
Балі, Індонезія / Фото Agora Images
Австралія / Фото Agora Images
Іспанія / Фото Agora Images
Австрія / Фото Agora Images
Італія / Фото Agora Images
Франція / Фото Agora Images
Гонконг / Фото Agora Images
Іспанія / Фото Agora Images
США / Фото Agora Images
Туреччина / Фото Agora Images
Іспанія / Фото Agora Images
Китай / Фото Agora Images
Колумбія / Фото Agora Images
Китай / Фото Agora Images
США / Фото Agora Images
Росія / Фото Agora Images
Австралія / Фото Agora Images
Таїланд / Фото Agora Images
Китай / Фото Agora Images
США / Фото Agora Images