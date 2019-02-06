6 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

6 лютого 2019 року в православному календарі вшановується пам'ять блаженної Ксенії. Вона швидко стала вдовою. Їй стало дуже боляче від того, що її чоловік помер раптово, не зумівши посповідатися. Після цього, вона присвятила своє життя Богу, вимолюючи прощення для покійного чоловіка. Через деякий час, Господь подарував їй вміння зцілювати та пророкувати майбутнє інших.

Іменини сьогодні святкують: Денис, Іван, Ксенія, Микола, Оксана, Павло, Тимофій.

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Народні прикмети на 6 лютого

– Яка погода на Ксенії, такою і буде весна.

– Безвітряна погода цього дня – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів

– Завірюха і заметіль – чекайте неврожаю.

Що можна робити 6 лютого

1. Якщо вам приснився поганий сон, то обов'язково його комусь розкажіть, щоб він не став реальним.

Що не можна робити 6 лютого

1. Цей день вважається важким. Тому наші бабусі та дідусі радять не шити, не в'язати, а також не стригти волосся і нігті.

2. Не зав'язуйте вузли, щоб не накликати похорон.

3. Не перестеляйте постіль, інакше захворієте.