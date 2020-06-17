Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо на карантині не втратила ідеальних форм, що сміливо продемонструвала у новій фотосесії для літнього випуску Elle.

39-річна модель стала зіркою пляжного фотосету у Лос-Анджелесі, де показала ідеальні форми свого тіла. Колишній "ангел" Victoria's Secret звикла проводити майже весь свій час на узбережжях, тому нова зйомка на березі океану стала для неї справжньою "віддушиною" після кількох місяців ізоляції. Результати розкішної фотосесії Амбросіо опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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На обкладинках видань Elle модель постала у яскравому топі салатового кольору, чорних прозорих трусиках на зав'язках та в чорних окулярах. Своє волосся Алессандра зібрала у недбалий пучок, а перед камерою постала без макіяжу.



Алессандра Амбросіо для Elle Greece / Фото Mario Sierra, Elle Greece



Алессандра Амбросіо для Elle Japan / Фото Mario Sierra, Elle Japan

На інших фотографіях зірка подіумів одягнула різноманітні купальники, які чудово підкреслювали її рельєфний живіт та стрункі ноги. Автором сонячних фото став Mario Sierra.

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Алессандра Амбросіо для Elle / Фото Mario Sierra, Elle: