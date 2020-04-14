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Alyona Alyona увійшла до списку найбільш перспективних реперок за версією Highsnobiety

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Реперка Alyona Alyona / esquire

Німецьке агентство Highsnobiety опублікувало десятку перспективних реп-виконавиць зі всього світу. До рейтингу потрапила й українська співачка Альона Савраненко, більш відома під псевдонімом Alyona Alyona.

Видання Highsnobiety зазначило, що українська реперка пройшла довгий шлях, перш ніж стати популярною. Протягом багатьох років Олена Савраненко спробувала себе в різних професіях: від шкільного вчителя до касира.

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"Її іронічні ролики зі сценами катання на водних мотоциклах і читанням репу з друзями набрали мільйони переглядів, довівши, що великий реп дійсно може подолати мовні бар'єри", – йдеться у виданні.

Реп Олени Савраненко визначили, як швидкий, ритмічний і харизматичний, з незліченними змінами висоти тону і рекламними роликами, які гарантовано закарбуються в пам’яті.

Дивіться відео: Alyona Alyona "Рибки"

Крім Alyona Alyona, до списку увійшли такі виконавиці: Hawa, Le Juiice, Jean Grae, Maluca Mala, Jean Deaux, Lady Shocker, Chinese Kitty, Shaybo і Tokischa.


Кращі реп-виконавиці за версією німецького видання / Фото highsnobiety

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona навесні 2019 року випустила дебютний альбом. Всього за рік вона здобула мільйони прихильників та престижні міжнародні премії.

Реперка увійшла до європейського рейтингу 30 Under 30 від журналу Forbes. До цього списку входять 30 знаменитостей, які до 30 років зуміли підкорити світ та зробили потужний прорив у своїй кар'єрі. Також вона стала чи не першою серед українських артисток, про яку написав The New York Times.

Дивіться відео: Alyona Alyona "Пушка"

 

Автор: Марина Васильєва
Теги: LifeStyle Новини України Новини LifeStyle Alyona Alyona Музика
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