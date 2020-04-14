Alyona Alyona увійшла до списку найбільш перспективних реперок за версією Highsnobiety

Німецьке агентство Highsnobiety опублікувало десятку перспективних реп-виконавиць зі всього світу. До рейтингу потрапила й українська співачка Альона Савраненко, більш відома під псевдонімом Alyona Alyona.

Видання Highsnobiety зазначило, що українська реперка пройшла довгий шлях, перш ніж стати популярною. Протягом багатьох років Олена Савраненко спробувала себе в різних професіях: від шкільного вчителя до касира.

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"Її іронічні ролики зі сценами катання на водних мотоциклах і читанням репу з друзями набрали мільйони переглядів, довівши, що великий реп дійсно може подолати мовні бар'єри", – йдеться у виданні.

Реп Олени Савраненко визначили, як швидкий, ритмічний і харизматичний, з незліченними змінами висоти тону і рекламними роликами, які гарантовано закарбуються в пам’яті.

Дивіться відео: Alyona Alyona "Рибки"