В час карантину не одна знаменита красуня поскаржилась на зайві кілограми. Тому дизайнер Андре Тан вирішив дати поради своїм прихильницям, як влітку виглядати струнко і неперевершено.

Лайфхаками з підбору вбрання модельєр поділився на інстаграм-сторінці, за якою стежать понад 200 тисяч модниць. Андре Тан зазначив, що у перші дні червня погода стала справді літньою, тому можна підібрати яскраві образи, які підкреслять переваги фігури.

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Як цього можна досягнути – достатньо дотримуватись 5 простих лайфхаків.

Відмовтесь від екстремального oversize та приталеного одягу. Ідеальним вибором стануть шорти-бермуди і літній топ вільного крою.



Шорти-бермуди допоможуть приховати зайві кілогами / Фото Instagram / @andre_tan_official

Не обирайте вбрання зі строкатими квітами. Також варто утриматись від білих штанів та суконь, які можуть візуально додати сантиметрів талії. Натомість вбрання з приглушеними відтінками виглядатиме бездоганно.



Вбрання приглушених кольорів / Фото Instagram / @andre_tan_official

Андре Тан також не радить не обирати плісировані спідниці чи сукні з таким низом, адже такий крій одразу ж робить акцент на стегна. Водночас зменшити свої форми допоможуть джинси, спідниці та штани прямого крою.



Одяг прямого крою візуально зменшить форми / Фото Instagram / @andre_tan_official

Не варто одягати довгі футболки, блузи і світшоти. Таке вбрання створює візуальний дисбаланс образу, збільшуючи розміри красунь. Моделі довжиною трішки нижче талії – ось який одяг допоможе виглядати стрункіше.



Одягайте футболки та блузи, довжиною нижче талії / Фото Instagram / @andre_tan_official

Накладні кишені на грудях та пишні рукави-волани – тренд сезону. Однак саме вони можуть візуально збільшити форми. Андре Тан радить робити невеликий акцент на талії та утриматись від зайвого декору на вбранні.



Обирайте сукні з акцентом на талії / Фото Instagram / @andre_tan_official