Андре Тан відкрив секрети раціонального гардероба: що варто врахувати жінкам

Популярний дизайнер Андре Тан навіть на карантині не забуває про своїх прихильниць. У мережі він опублікував чергові поради, які можуть врятувати гардероб кожної красуні.

Всім модницям знайома ситуація, коли речей начебто є багато, а носити немає що. І рішення в Андре Тана є: потрібно скласти базовий гардероб та знати головне правило раціонального підбору речей на шопінгу. Фешн-секретом він поділився в інстаграмі.

До теми: Як скласти базовий гардероб на літо: цінні поради Андре Тана

На один низ має завжди бути три топи, – наголосив Андре Тан прихильницям.

Дизайнер пояснив, що "низ" у його правилі – це штани, спідниці, шорти чи джинси. Такі речі є в кожній жіночій шафі. Та, щоб кожного разу виглядати стильно та по-іншому, потрібно доповнити гардероб "топами" – футболками, майками, сорочками, светрами, блузами. Адже одна і та ж спідниця з різним топом буде створювати зовсім інший аутфіт. Для наочності Андре Тан запропонував кілька фото.

З чим поєднати спідницю: приклади від Андре Тана

Спідниця + жилет + кеди



Як стильно виглядати влітку / Instagram / @andre_tan_official

Спідниця + об'ємний светр + човники



Андре Тан дав пораду щодо гардероба / Instagram / @andre_tan_official

Спідниця + светр оверсайз + кеди



Спідниця зі светром оверсайз / Instagram / @andre_tan_official/

Спідниця + біла сорочка + туфлі



Андре Тан показав, з чим поєднати спідницю / Instagram / @andre_tan_official