Андре Тан відкрив секрети раціонального гардероба: що варто врахувати жінкам
Популярний дизайнер Андре Тан навіть на карантині не забуває про своїх прихильниць. У мережі він опублікував чергові поради, які можуть врятувати гардероб кожної красуні.
Всім модницям знайома ситуація, коли речей начебто є багато, а носити немає що. І рішення в Андре Тана є: потрібно скласти базовий гардероб та знати головне правило раціонального підбору речей на шопінгу. Фешн-секретом він поділився в інстаграмі.
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На один низ має завжди бути три топи, – наголосив Андре Тан прихильницям.
Дизайнер пояснив, що "низ" у його правилі – це штани, спідниці, шорти чи джинси. Такі речі є в кожній жіночій шафі. Та, щоб кожного разу виглядати стильно та по-іншому, потрібно доповнити гардероб "топами" – футболками, майками, сорочками, светрами, блузами. Адже одна і та ж спідниця з різним топом буде створювати зовсім інший аутфіт. Для наочності Андре Тан запропонував кілька фото.
З чим поєднати спідницю: приклади від Андре Тана
Спідниця + жилет + кеди
Як стильно виглядати влітку / Instagram / @andre_tan_official
Спідниця + об'ємний светр + човники
Андре Тан дав пораду щодо гардероба / Instagram / @andre_tan_official
Спідниця + светр оверсайз + кеди
Спідниця зі светром оверсайз / Instagram / @andre_tan_official/
Спідниця + біла сорочка + туфлі
Андре Тан показав, з чим поєднати спідницю / Instagram / @andre_tan_official