Анна Трінчер приміряла пікантну сукню в емоційному кліпі: відео

Співачка та зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер по-особливому переживає розрив з бойфрендом Богданом Осадчуком. Зірка зняла емоційний кліп про втрату кохання, в якому постала в атласній пікантній сукні.

Ролик з назвою "Шизилюбовь" з'явився на ютуб-каналі зірки та одразу ж привернув увагу її прихильників. Анна Трінчер показала переживання дівчини після розриву з коханим. Меломани з цікавістю переглядали відео, адже кліп став своєрідним віддзеркаленням особистого життя співачки, яка нещодавно оголосила про завершення стосунків з Богданом Осадчуком. Автором музики та слів виступила Анна Трінчер.

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"Ця пісня – як одна сторінка мого особистого щоденника. Після розриву я вперше в житті сама написала три пісні. Раніше не лягали рядки, не лягала музика, я сиділа годинами за фортепіано, але нічого не виходило. Щойно ми розійшлися з Бодею, у мене стався емоційний сплеск і це все вилилося в тексти і мелодії. "Шизилюбовь" – це моє авторське слово. Воно просто стрільнуло мені в голову, оскільки в словнику не існувало слова, яке б повністю описувало мій стан на той момент", – пояснила Анна Трінчер.

За словами юної співачки, у кліпі вона хотіла показати переживання дівчини після завершення стосунків. Тому Анна Трінчер знялась у драматичних сценах в ліжку і темній кімнаті. Артистка приміряла атласну сукню та піджак oversize, що виглядало досить пікантно в кадрі.

"Мало хто знає, що насправді у мене відбувається в душі. Вмикається камера – вмикаюсь я. А в кліпі саме показаний весь той ураган думок і емоцій, який відбувається зі мною. Це мій емоційний стан, змішаний зі спогадами про перше кохання. Вкінці кліпу на контрасті ми показали стадії очищення і прийняття реальності, які відбуваються у кожної людини після розставання. Це відображає зараз мою реальність", – додала Анна Трінчер.

Дивіться кліп Анни Трінчер на пісню "Шизилюбовь": відео