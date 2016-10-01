Бананова лихоманка: Меган Маркл спровокувала кумедний флешмоб у мережі

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Меган Маркл спровокувала флешмоб у мережі
Меган Маркл спровокувала флешмоб у мережі / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Сассекська вміло надихає прихильників своїм прикладом. Чимало людей наслідують стиль Меган Маркл, а днями мережу охопив флешмоб з надписами на бананах.

Як відомо, вагітна дружина принца Гаррі не прагне йти якомога швидше у декрет, тому на 6 місяці вагітності активно відвідує світські заходи та є патроном чотирьох організацій. Під час кожного публічного виходу Меган Маркл не тільки демонструє вишукані вбрання, але й мотивує людей. 

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Так, у місті Брістоль герцогиня Сассекська разом з чоловіком відвідали благодійну організацію One25, яка допомагає нужденним жінкам. У спакованих ланчах Меган Маркл побачила банани та вирішила написати мотиваційні слова. "Ти особлива", "Тебе люблять", "Ти сильна", – саме з такими посланнями від герцогині отримали пакунки представниці One25.

Меган Маркл
Меган Маркл писала послання нужденним жінкам / Twitter / @RoyalFamily

Зворушливий вчинок не оминули увагою користувачі мережі. Вони запустили кумедний флешмоб із назвою #bananamessages. На Instagram-сторінках з'явились десятки фото бананів, на яких виднілись написи. Деякі прихильники по-особливому насміхались з королівської родини, інші ж – послідували прикладу Меган Маркл. "Хто врятує світ?", "Не всі вони добрі", "Не схвалено королівською владою", "Ти лисий", "Ти рудий", "Гарного дня", "Чудова робота", – написали учасники флешмобу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mia Tatsis (@miatatsis)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alissa Christensen (@lissables)

 

blog_ava
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Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Флешмоб
Джерело: 24 Канал
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