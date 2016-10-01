Бананова лихоманка: Меган Маркл спровокувала кумедний флешмоб у мережі
Герцогиня Сассекська вміло надихає прихильників своїм прикладом. Чимало людей наслідують стиль Меган Маркл, а днями мережу охопив флешмоб з надписами на бананах.
Як відомо, вагітна дружина принца Гаррі не прагне йти якомога швидше у декрет, тому на 6 місяці вагітності активно відвідує світські заходи та є патроном чотирьох організацій. Під час кожного публічного виходу Меган Маркл не тільки демонструє вишукані вбрання, але й мотивує людей.
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Так, у місті Брістоль герцогиня Сассекська разом з чоловіком відвідали благодійну організацію One25, яка допомагає нужденним жінкам. У спакованих ланчах Меган Маркл побачила банани та вирішила написати мотиваційні слова. "Ти особлива", "Тебе люблять", "Ти сильна", – саме з такими посланнями від герцогині отримали пакунки представниці One25.
Меган Маркл писала послання нужденним жінкам / Twitter / @RoyalFamily
Зворушливий вчинок не оминули увагою користувачі мережі. Вони запустили кумедний флешмоб із назвою #bananamessages. На Instagram-сторінках з'явились десятки фото бананів, на яких виднілись написи. Деякі прихильники по-особливому насміхались з королівської родини, інші ж – послідували прикладу Меган Маркл. "Хто врятує світ?", "Не всі вони добрі", "Не схвалено королівською владою", "Ти лисий", "Ти рудий", "Гарного дня", "Чудова робота", – написали учасники флешмобу.