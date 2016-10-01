Бананова лихоманка: Меган Маркл спровокувала кумедний флешмоб у мережі

Герцогиня Сассекська вміло надихає прихильників своїм прикладом. Чимало людей наслідують стиль Меган Маркл, а днями мережу охопив флешмоб з надписами на бананах.

Як відомо, вагітна дружина принца Гаррі не прагне йти якомога швидше у декрет, тому на 6 місяці вагітності активно відвідує світські заходи та є патроном чотирьох організацій. Під час кожного публічного виходу Меган Маркл не тільки демонструє вишукані вбрання, але й мотивує людей.

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Так, у місті Брістоль герцогиня Сассекська разом з чоловіком відвідали благодійну організацію One25, яка допомагає нужденним жінкам. У спакованих ланчах Меган Маркл побачила банани та вирішила написати мотиваційні слова. "Ти особлива", "Тебе люблять", "Ти сильна", – саме з такими посланнями від герцогині отримали пакунки представниці One25.



Меган Маркл писала послання нужденним жінкам / Twitter / @RoyalFamily