Батько Джіджі Хадід прокоментував вагітність доньки: несподівана реакція

Вчора, 29 квітня, світова преса рясніла заголовками про вагітність однієї з найпопулярніших моделей сучасності. Мати Джіджі Хадід не втрималася від коментарів та зазначила, що стане бабусею вже у вересні. Проте батько зірки публічно зізнався, що досі не знає чи правдиві ці чутки. Старша донька досі не сповістила татка про майбутнє поповнення.

25-річна американська модель невдовзі стане мамою. У пресі навіть встигли припустити, що Джіджі Хадід та колишній учасник гурту One Direction Зейн Малік чекають на появу дівчинки. Проте заможний батько зірки досі не знає, чи вірити чуткам про вагітність доньки. Свій коментар він висловив в інстаграм-трансляції каналу Al Jadeed.

До теми Я стану бабусею у вересні: Йоланда Хадід підтвердила вагітність доньки

Як з'ясувалося, Джіджі не стала повідомляти Мохамеда Хадіда про свою вагітність. Вперше йордано-американський забудовник почув про майбутнє народження онука у ЗМІ. Спочатку він відмовився від будь-яких коментарів, зазначивши, що не виносить особисте життя на розгляд громадськості.

Проте вже наступною фразою він дав зрозуміти, що дійсно не обговорював це з донькою моделлю, а сама зірка вирішила залишити свою вагітність в таємниці від батька до офіційного публічного підтвердження.

Дозвольте мені усвідомити це та поговорити спочатку з нею, бо я не впевнений, правда це чи ні. Якщо вона вагітна, я буду дуже щасливий, якщо дитина та вона здорові. Я буду дуже гордий за неї, якщо у неї народиться малюк,

– зізнався Мохамед Хадід.



Джіджі Хадід з батьком Мохамедом / Фото: Instagram / @gigihadid

Зазначимо, що Йоланда Хадід першою з родини підтвердила, що її старша донька Джіджі чекає на появу первістка. Вона не стала розкривати стать малюка, проте зізналася, що пологи відбудуться вже у вересні.

Нагадаємо, що бізнесмен Мохамед Хадід розлучився з колишньою моделлю Йоландою Хадід після шести років шлюбу 2000-го року. У пари троє спільних дітей – доньки Джіджі, Белла та син Анвар, які продовжили кар'єру матері. Попри розлучення батьків, знамениті нащадки підтримують спілкування з татком. Він час від часу супроводжує моделей на червоних доріжках та радіє їхнім успіхам, публікуючи чимало світлин дітей на особистих сторінках у соціальних мережах.