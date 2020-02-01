Белла Хадід позувала в еротичній фотосесії для глянцю: сексуальні фото 18+
Американська модель Белла Хадід частенько хизується спокусливими формами у фотосесіях для глянців чи рекламних кампаній. Днями манекенниця позувала у черговій еротичній фотозйомці, де продемонструвала свої принади.
23-річна красуня знялася у фотосесії для глянцю Vogue Hong Kong. Примірявши декілька образів, Белла вразила прихильників пристрасними знімками. Результатом праці зірка поділилася на своїй сторінці у соціальній мережі інстаграм.
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Белла Хадід не тільки прикрасила сторінки журналу, а й стала обличчям його обкладинки. Її пристрасний погляд зачаровує.
Белла Хадід на обкладинці Vogue Hong Kong / Instagram / @bellahadid
Для одного з образів вона обрала чорну, розшиту паєтками, сукню з глибоким декольте майже до поясу. Позує модель, лежачи на білосніжному ліжку.
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid
На іншому фото Белла одягнута в довгу чорну сукню з відкритою спиною. Завершила образ босоніжками білого кольору на високому каблуці.
Сексуальна Белла Хадід / Instagram / @bellahadid
Також модель можна побачити з кріслом в атласній короткій сукні білого кольору.
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid
Знаменитість позувала, пристрасно дивлячись в камеру, в білій сукні з мереживом, піднявши одну ногу на підвищення.
Спокуслива Белла Хадід / Instagram / @bellahadid
Не менш захопливим є фото Хадід у купальнику та мереживній накидці. Чорно-білі кольори додають йому гармонійності та вишуканості.
Вишукана Белла Хадід / Instagram / @bellahadid
Для глянду супермодель позувала з "мокрою" укладкою та ефектним макіяжем, зробивши акцент на очах.
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid
Супермодель Белла Хадід / Instagram / @bellahadid