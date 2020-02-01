Белла Хадід позувала в еротичній фотосесії для глянцю: сексуальні фото 18+

Американська модель Белла Хадід частенько хизується спокусливими формами у фотосесіях для глянців чи рекламних кампаній. Днями манекенниця позувала у черговій еротичній фотозйомці, де продемонструвала свої принади.

23-річна красуня знялася у фотосесії для глянцю Vogue Hong Kong. Примірявши декілька образів, Белла вразила прихильників пристрасними знімками. Результатом праці зірка поділилася на своїй сторінці у соціальній мережі інстаграм.

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Белла Хадід не тільки прикрасила сторінки журналу, а й стала обличчям його обкладинки. Її пристрасний погляд зачаровує.



Белла Хадід на обкладинці Vogue Hong Kong / Instagram / @bellahadid

Для одного з образів вона обрала чорну, розшиту паєтками, сукню з глибоким декольте майже до поясу. Позує модель, лежачи на білосніжному ліжку.



Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

На іншому фото Белла одягнута в довгу чорну сукню з відкритою спиною. Завершила образ босоніжками білого кольору на високому каблуці.



Сексуальна Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Також модель можна побачити з кріслом в атласній короткій сукні білого кольору.



Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Знаменитість позувала, пристрасно дивлячись в камеру, в білій сукні з мереживом, піднявши одну ногу на підвищення.



Спокуслива Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Не менш захопливим є фото Хадід у купальнику та мереживній накидці. Чорно-білі кольори додають йому гармонійності та вишуканості.



Вишукана Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Для глянду супермодель позувала з "мокрою" укладкою та ефектним макіяжем, зробивши акцент на очах.



Белла Хадід / Instagram / @bellahadid



Супермодель Белла Хадід / Instagram / @bellahadid