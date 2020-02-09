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Без ретуші і прикрас: пишнотіла співачка Lizzo поділилась пляжними кадрами в купальнику

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Lizzo показала тіло в купальнику / Instagram / @lizzobeeatin

Знаменита співачка Lizzo вирішила влаштувати відпочинок. Зірка вирушила до сонячного Ріо-де-Жанейро, звідки вже встигла опублікувати сексуальні фото.

31-річна Lizzo змалку переживала проблеми зі сприйняттям своїх форм. Діти часто глузували з артистки, не соромлячись використовувати лайливі та образливі слова. Тому, здобувши світову славу, Lizzo почала популяризувати бодіпозитив і на власному прикладі показувати, що жінка не повинна соромитись свого тіла. Відтак артистка з легкістю приміряє сексуальні сукні та демонструє форми у купальниках. 

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Відпочинок в Бразилії не став винятком. Lizzo встигла поніжитись на пляжі в червоному купальнику, що залюбки показала прихильникам у мережі. Артистка не зверталась за допомогою до Photoshop, тому всі підписники блогу можуть побачити не тільки пишні форми зірки, але й целюліт на її ногах. 

"Рулонна модель", – з гумором написала Lizzo до світлин у бікіні. 

Lizzo в купальнику
Lizzo в купальнику / Instagram / @lizzobeeatin

Співачка Lizzo на пляжі
Співачка Lizzo на пляжі / Instagram / @lizzobeeatin

Еротичні фото Lizzo
Еротичні фото Lizzo / Instagram / @lizzobeeatin

Окрім цього, Lizzo записала еротичний ролик у своєму готельному номері. У купальнику артистка "станцювала" тверк грудьми, чим розбурхала мережу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика
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